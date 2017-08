Dans la lucarne : Le CRB a besoin de plus dâ€™Ã©gards

Personne ne peut nier que l'équipe du CRB, qui est née juste après l'indépendance de la "défunte" Widad de Belouizdad, pour ne pas mentionner l'ancienne appellation, connaît aujourd'hui des hauts et des bas. Dans notre championnat national d'élite, cette équipe n'est pas aussi fringante qu'elle ne l'était par le passé où elle était désignée comme l'exemple à suivre étant considérée presque comme l'emblème d'une Algérie qui venait tout juste de sortir du "joug colonial". Le CRB rimait avec le beau jeu et les prouesses techniques de joueurs qui auraient mérité, à l’époque actuelle, de connaître une grande carrière internationale. Le hasard ne leur a pas été favorable. C'est la vie, et personne ne peut y changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce club, malgré sa grande volonté à franchir le Rubicon et "festoyer" avec les grands, est aussitôt rattrapé par la réalité, ses ennuis financiers et sa situation qui ne s'améliore pas. En effet, et malgré une coupe d'Algérie remportée de main de maître devant l’ESS, grâce à un superbe but de Yahia Chérif, dans le temps additionnel, ce club n'arrive toujours pas à "s'extirper" à la réalité quotidienne. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas toujours payés. Ils courent toujours après leur argent auprès de leur président qui ne semble pas pressé pour les satisfaire, comme le veut la logique des choses. Conséquence de cette situation, les joueurs de ce club, qui a donné beaucoup au pays, qui avaient contribué énormément dans le sacre en coupe d'Algérie, ont pour la plupart quitté les rangs de ce club. Ils ne peuvent attendre indéfiniment sans être payés. Personne ne travaille pour des "prunes". Le buteur de la coupe d'Algérie, Yahia Chérif, est parti pour la JS Saoura, alors que Cherfaoui, pour ne citer que ces deux-là, a rejoint le NAHD. Ce sont des joueurs qu'on ne peut remplacer facilement et rapidement. Malheureusement, le CRB reste, à son corps défendant, un club qui connaît, dans un laps de temps très court, les « grandeurs et les décadences ». Cela est lié au fait qu'il ne possède pas une administration stable avec surtout un équilibre financier qui lui permet d'entrevoir son avenir avec la sérénité voulue. On vit presque au jour le jour. C'est ce qui rend toute projection d'avenir des plus difficiles. On peut gagner aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas ce qui peut advenir de l'équipe et des joueurs qui sont aussitôt convoités par les clubs "friqués" comme l'on dit. On a bien vu ce qui se passe de par le monde, où chacun veut préserver ses meilleurs joueurs des "loups qui rôdent" pour frapper à tout moment. Le club devait se préparer au Maroc, mais finalement, il a choisi, faute de mieux, la Tunisie. Le voyage a été effectué par... bus. Ce fut pour les joueurs et leur staff technique une "véritable expédition". Pour un club professionnel, cela n’incite pas à l’optimisme, mais à l'interrogation. Si on veut se préparer à l'étranger, chez nos voisins, on doit exiger les meilleures conditions, sinon il faut rester à la "maison" comme on a tendance à le répéter. En dépit de cela, les joueurs de ce club ne sont toujours pas payés en dépit de la présence du président du club sur place, au lieu du stage (Tunisie). On espère qu’il le fera incessamment. Toujours est-il, quelque chose ne tourne pas rond au sein du club de Laâqiba. Les pouvoirs publics doivent aider ce club qui mérite plus d'intérêt et de respect. Une plus grande implication s’impose.

Hamid Gharbi