JO : Los Angeles approuve le contrat de ville hÃ´te pour 2028

Le conseil municipal de Los Angeles a donné son feu vert vendredi au contrat de ville hôte présenté par le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation des jeux Olympiques de 2028 dans la cité des Anges. Les membres du conseil ont unanimement voté à 12 voix pour ratifier ce contrat lors d'une réunion spéciale sur les Jeux, rapprochant un peu plus la mégapole californienne de ses troisièmes JO. Fin juillet, Los Angeles avait annoncé un accord avec le CIO lui accordant l'organisation des Jeux de 2028 et cédant ceux de 2024 à Paris. Un accord tripartite doit encore être formellement signé entre le CIO, Paris et Los Angeles avant la validation le 13 septembre à Lima par la session du CIO de la double attribution.