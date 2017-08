DRB Tadjenanet : Bira se rÃ©tracte, la direction en nÃ©gociation avec Bracci

Le technicien Abdelkrim Bira qui devait diriger la barre technique du DRB Tadjenanet (Ligue 1 algérienne de football) a fait marche arrière en raison d'un différend lié aux modalités du contrat, a appris l'APS vendredi auprès du club de l'Est. Bira, qui reste sur une expérience en tant que directeur technique sportif (DTS) de l'USM Alger, est le 2e entraîneur à faire faux bond au DRB Tadjenanet après Abderrahmane Mehdaoui qui a quitté son poste au bout de 48h, dirigeant même une séance d'entraînement en Tunisie, où l'équipe se trouve en stage d'inter-saison. Pour palier ce problème d'entraîneur, la direction de Tadjenanet est entrée en négociation avec François Bracci, l'ancien coach du MC Alger et du CS Constantine. Par ailleurs, le DRBT jouera trois matchs amicaux la semaine prochaine : le samedi 12 août face à l'US Biskra, le lundi 14 août face au MC Saida, alors que le dernier test, dont la date reste à désigner, se jouera face aux Qataris d'Al-Sailiya SC. Ayant réussi à se maintenir parmi l'élite lors des dernières journées de la compétition, la formation de Tadjenanet a connu un véritable remue-ménage au sein de son effectif avec le recrutement de pas moins de 16 joueurs. Les coéquipiers du capitaine d'équipe Ali Guitoune entameront la saison 2017-2018 en déplacement sur le terrain de l'Olympique Médéa, à l'occasion de la première journée prévue le week-end des 25 et 26 août.