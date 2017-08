UnitÃ© des Garde-cÃ´tes Ã  Mostaganem : Quatre marins-pÃªcheurs secourus

«Suite à un appel de détresse, une unité des Garde-côtes a réussi, le 11 août 2017, à porter secours à quatre marins-pécheurs à bord d’une embarcation en naufrage, et ce lors d’une opération de recherche et de sauvetage à 2 miles au nord de Cap Willis, à Mostaganem/2e RM. Les naufragés ont été évacués vers le port de Mostaganem», précise un communiqué du MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, deux détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les Douanes algériennes, «ont intercepté à Oran (2e RM), quatre narcotrafiquants en possession de 39 kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, à In Guezzam, à Bordj Badji Mokhtar et à Tamanrasset (6e RM), «treize contrebandiers, et saisi cinq détecteurs de métaux, trois groupes électrogènes, trois marteaux-piqueurs, 245 grammes de métal jaune et un téléphone satellitaire», conclut le communiqué.