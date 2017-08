UniversitÃ© Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou- ArrÃ©ridj : De bachelier Ã  Ã©tudiant

L’université Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj, qui a abrité les préinscriptions pour la prochaine rentrée du secteur, à l’instar des autres structures de l’enseignement supérieur du pays, a accueilli, à la fin de l’opération, plus d’un millier de nouveaux bacheliers. Ces bacheliers, qui ont décidé de faire de l’université Bachir-Ibrahimi leur premier accès vers la nouvelle étape qui les attend, ont été pris en charge au niveau de l’Institut des sciences et techniques, où tous les moyens ont été mobilisés pour leur faire connaître et apprécier cette étape.

En plus des ingénieurs et des agents dépêchés pour l’encadrement technique de l’opération, pour ne pas faire attendre les nouveaux étudiants qui ont afflué en nombre, les enseignants se sont prêtés au jeu pour présenter les différentes facultés, les diplômes dispensés et les modules prévus pour chaque cursus.

Ce sont de véritables portes ouvertes sur la structure qui ont été organisées. L’université n’avait plus de secrets pour ces bacheliers qui ont désormais un nouveau statut.

Cela devra faciliter le début des cours une fois la seconde opération, à savoir les inscriptions définitives, achevée.

En attendant, les étudiants, qui ont apprécié l’initiative, n’ont pas manqué de s’interroger également sur les démarches à suivre pour la constitution des dossiers de bourse, de chambre et de restauration, en plus des filières à choisir.

Le professeur Abdelkrim Benaïche, recteur de l’université, qui suivait l’opération en personne, a rappelé la mise en place d’une organisation, mais aussi des moyens humains et matériels, pour assurer un bon déroulement des préinscriptions. Une trentaine de micro-ordinateurs connectés à internet ont été installés, pour permettre aux étudiants de se connecter au site officiel du MERS, a-t-il expliqué. L’université pourrait accueillir entre 4.500 et 5.000 nouveaux étudiants, a-t-il déclaré, avant de noter que ce chiffre prévisionnel peut être revu à la hausse. Ce n’est qu’après la fin de l’opération de préinscription et celle des inscriptions définitives que l’on pourra connaître avec exactitude le nombre des nouveaux inscrits, a-t-il dit.

Rappelons que l’université Bachir-Ibrahimi, qui compte 7 facultés, avait enregistré, l’année passée, plus de 16.000 étudiants. Elle devra le dépasser, cette année.

