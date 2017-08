Formation professionnelle : 10.180 places pÃ©dagogiques Ã  Ouargla

Pas moins de 10.186 nouveaux postes de formation sont prévus au titre de la prochaine session de formation professionnelle (septembre 2017), dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi des responsables de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

Il s’agit de 2.475 postes de formation résidentielle, l’apprentissage (3.416) la formation qualifiante (2.970 places, dont 2.330 destinées à la femme au foyer), outre la formation passerelle (200), les cours de soir (235) et les établissements privés (800), a précisé à l’APS, le chef de service du suivi des établissements de la formation à la DFEP, Mohamed Abdelkader Belâalem. La nouvelle rentrée sera marquée par l’ouverture d’une nouvelle spécialité, à savoir «Contrôle de la qualité dans l’industrie agroalimentaire», qui s’ajoute aux différentes branches et spécialités en rapport avec le développement socioéconomique, a indiqué ce responsable. Les inscriptions, lancées en juillet dernier, en prévision de cette session, se poursuivront jusqu’au 16 septembre prochain, sachant que l’opération de sélection et d’orientation des futurs candidats aura lieu du 17 au 19 du même mois, a-t-il ajouté. Au total, 17.958 stagiaires sont attendus pour la prochaine rentrée professionnelle, selon la même source. Pour mieux répondre à la demande économique et sociale en ressources humaines, et assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes diplômés, la DFEP d’Ouargla s’emploie à encourager la formation par apprentissage, considérée comme le mode de formation «le moins coûteux», et le plus adapté aux exigences du marché d’emploi, a expliqué M. Belaâlem. La formation par l’apprentissage, à laquelle le secteur a consacré, au titre la prochaine session, un total de 3.416 places pédagogiques au profit des futurs apprentis, se taille encore la part du lion sur l’ensemble des modes de formation, a-t-il souligné.

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels dans la wilaya d’Ouargla compte, actuellement, 17 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), ainsi que 5 Instituts national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP), 19 établissements privés agréés de formation spécialisés dans la formation professionnelle, un centre régional d’enseignement à distance, encadrés par 536 enseignants. Il compte, aussi 14 internats d’une capacité d’accueil théorique de 1.440 lits et demi-pensionnats servant quelque 2.300 repas /jour, selon les données de la DFEP. (APS)