Etablissements spÃ©cialisÃ©s de la SolidaritÃ© nationale : 60% de rÃ©ussite aux examens

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a affirmé que 60% des candidats pensionnaires des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale avaient passé avec succès les examens officiels de fin d’année dans les trois cycles de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire).

Durant l’année scolaire 2016-2017, le nombre des scolarisés issus des établissements et centres spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale s’est élevé à 543 enfants, dont 60% ont passé avec succès les examens officiels des trois cycles de l’enseignement, a précisé Mme Eddalia, lors d’une cérémonie de distinction des lauréats. La ministre a mis en avant, dans ce sens, les efforts fournis par l’État pour la prise en charge des enfants et adolescents en matière d’éducation, d’enseignement et de formation en vue de leur intégration sociale et professionnelle. Par ailleurs, la ministre a indiqué que 6.109 enfants issus de 28 wilayas du Sud, des Hauts Plateaux et des villes intérieures ont bénéficié de séjours de solidarité, dans le cadre de la saison estivale 2017 organisés par le ministère de la Solidarité au niveau des centres et établissements spécialisés relevant du secteur à travers les wilayas côtières, à l’instar du centre psychopédagogique «Zerzouria» à Aïn Taya (Alger). La ministre a précisé, dans ce sens, qu’il s’agissait d’enfants issus de familles démunies, de localités et villages éloignés, de pensionnaires de centres de protection de l’enfance et d’établissements de l’enfance assistée, ainsi que du mouvement associatif.

L’organisation de ces séjours de solidarité au profit de ces enfants s’inscrit dans «la consécration du principe d’égalité des chances» afin de permettre à ces enfants de passer des vacances dans un cadre de prise en charge et d’accompagnement pédagogique et psychologique, pour être prêts à la rentrée scolaire, a-t-elle ajouté, soulignant que des activités récréatives et sportives et des excursions sont au programme de ces vacances d’été. Cette initiative vise également à renforcer les liens de fraternité et d’amitié entre les enfants des différentes régions du pays et à leur faire découvrir et aimer le patrimoine civilisationnel et culturel diversifié. La ministre a annoncé, pour l’été 2018, «deux centres nationaux dédiés aux enfants handicapés à l’est et à l’ouest du pays, afin de permettre à cette catégorie de profiter des vacances d’été dans le cadre de la lutte contre la marginalisation des personnes aux besoins spécifiques». (APS)