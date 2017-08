Instruction et prÃ©paration au combat : deux piliers de l'ANP

Les "grands" acquis enregistrés au niveau de l'Armée nationale populaire en matière d'instruction et de préparation au combat participent à la "consolidation" de ses capacités militaires et à "rehausser" sa force dissuasive, a relevé la revue El Djeïch dans son dernier numéro du mois d'août 2017. Tout en estimant que l'ANP a franchi des étapes "importantes" dans le domaine de l'acquisition des facteurs de force, le revue s'est référée dans son éditorial aux déclarations du général de Corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, dans ce sens. En effet, le chef d'état-major de l'ANP avait déclaré que «ces pas de géant franchis par l'ANP sur la voie de l'acquisition des facteurs de force, renforceront davantage sa détermination pour gravir d'autres paliers, permettant d'atteindre les rangs de l'avant-garde qui sont à la hauteur d'une armée honorée par Allah le Tout-Puissant pour défendre un grand pays qui a pour nom l'Algérie». Dans le même cadre, la revue a rappelé que les manœuvres et exercices tactiques exécutés avec "succès" tout au long de l'année d'instruction, reflètent «l’application du programme de préparation au combat sur le plan de l'évaluation du travail continu et constant accompli par les différentes unités ainsi que le niveau de maîtrise, par les éléments, du matériel en service». Ce qui traduit, selon l'éditorial, la réussite de la démarche visant à atteindre le maximum possible de coordination et d'homogénéité entre l'aspiration à l'acquisition d'un matériel moderne et développé et la formation ainsi que l'instruction d'une ressource humaine compétente, maîtrisant l'utilisation et l'exploitation efficace de ces armements. A ce titre, la revue a réaffirmé le rôle de l'ANP dans l'accomplissement de ses missions de préservation du territoire national, de sécurité et de stabilité du pays avec «dévouement, professionnalisme, abnégation et un haut sens du sacrifice, dans une démarche réaffirmant l'attachement du Haut commandement, avec le soutien et les orientations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à édifier des forces armées puissantes, à travers l'amélioration de la qualité de l'action des éléments ainsi que des unités». D'ailleurs, il est souligné que le commandement de l'ANP accorde un intérêt "primordial" à la ressource humaine qui constitue «l'élément essentiel en vue d'atteindre les plus hauts degrés de disponibilité dans tous les domaines et relever tous les défis de quelque nature et difficultés qu'ils soient». Pour ce faire, l'édito a expliqué que la création du prix de l'ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique, s'inscrit dans le cadre de la promotion continue des capacités de l'ANP à travers l'encouragement de la recherche scientifique et le renforcement du système de défense nationale pour être au diapason des évolutions technologiques et opérationnelles.(APS)