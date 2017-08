FFS : Mohamed Hadj Djilani nommÃ© Premier secrÃ©taire

Fidèle à ses principes d’alternatives au pouvoir, et conformément à l’article 50 des statuts du parti et aux compétences qui lui sont dévolues, le FFS change de Direction. Selon en effet un communiqué de presse du Front des forces socialistes, publié sur la page facebook, Abdelmalek Bouchafa passe la main à un jeune cadre du plus vieux parti d’opposition, en la personne de Mohamed Hadj Djilani, désigné, hier, par l’instance présidentielle comme premier secrétaire du FFS. Quant à son prédécesseur, il est nommé membre du Comité d’éthique du parti. « La Direction nationale du FFS s’est réunie le 10 août, avec pour ordre du jour l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route du parti en prévision des prochaines échéances politiques. Elle a procédé à cette occasion à ce changement de sa direction et ce, dans l’esprit de collégialité et de rotation de ses cadres dirigeants », lit-on dans la déclaration de la formation chère à feu Hocine Aït-Ahmed. Agé de 51 ans et père de 4 enfants, Mohamed Hadj Djilani, natif de Meliana (Ain-Defla), a adhéré au FFS en 2006. Une année plus tard, il est délégué au congrès du parti et est élu membre de son conseil national. Cadre de la santé publique issu de la société civile et du mouvement syndical autonome, il est élu en 2012 premier secrétaire de la fédération d’Ain-Defla et contribue à la structuration et au développement du parti dans la région Ouest. En 2016, il est nommé secrétaire national chargé des relations militantes, puis secrétaire national chargé du pôle société civile. En 2017, il a conduit la liste du FFS de la wilaya d’Ain Defla aux élections législatives. Motivant ce changement opéré à la tête du parti, le Front des forces socialistes estime que devant la crise « multidimensionnelle » qui « paralyse » le pays, il est aujourd’hui « plus que jamais nécessaire » de garantir une politique de « remobilisation démocratique et pacifique » de la population, et du sens de l’engagement. « Il en va du devenir de notre Nation, de la cohésion de notre société et de la poursuite du projet libérateur entamé par le mouvement national et toujours inachevé malgré la libération du pays. Le choix stratégique du FFS en faveur de l’action citoyenne partisane, syndicale et associative comme mode de mobilisation de la société oriente naturellement son redéploiement sur l’ensemble du territoire national », explique le FFS qui dit aspirer, par la mobilisation de ses militantes et militants, à redonner « l’espoir » aux Algériennes et aux Algériens, et leur permettre d’envisager l’avenir avec « plus d’optimisme ». « Depuis sa création en 1963, le parti est déterminé à être présent partout où les Algériennes et les Algériens se battent pour la cohésion nationale, le changement pacifique, et l’avènement d’une deuxième République », indique la Direction nationale du FFS, qui appelle à cette occasion les militants et les citoyens à « poursuivre » leurs efforts pour « réhabiliter » le politique et « imposer » le changement par la « reconstruction » du consensus national et populaire.

S.A.M.