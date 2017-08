Formation et dÃ©veloppement numÃ©rique entre lâ€™ AlgÃ©rie et la Grande-Bretagne , M. Kaouane : Â«davantage de coopÃ©rationÂ»

L’Algérie et la Grande-Bretagne ont exprimé leur volonté de développer «davantage» leur coopération dans les volets de la formation et le développement numérique dans le secteur de l’information et de la communication.

Cette volonté a été exprimée à l’occasion d’une audience accordée par le ministre de la Communication, Djamel Kaouane à l’Ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger, Andrew Noble, durant laquelle «ont été passés en revue les volets de coopération pouvant être davantage développés, qui ont déjà porté leurs fruits, notamment dans les domaines de la formation et du développement numérique du secteur de l’information et de la communication», souligne un communiqué du ministère de la Communication. L’entretien entre les deux parties a porté sur «les opportunités d’approfondir davantage les relations de coopération algéro-britanniques dans le domaine de la communication en «capitalisant sur l’excellence des relations politiques qui lient les deux pays», précise la même source. Dans cette lancée, la formation en langue anglaise n’a pas manqué de susciter, elle aussi, l’intérêt, durant cet échange, qui devrait, selon les engagements pris, constituer un point «incontournable» sur les fiches de formation des professionnels de l’information et de la communication, relève le ministère. «Tout aussi prometteur, le domaine de la coopération interentreprises qui a donné satisfaction, pourrait vivre une nouvelle dynamique à travers une démarche de redéfinition des besoins en matière de formation et d’expertise, une vision de la coopération communément partagée. Dans le même cadre, les deux parties ont, aussi, évoqué «la communication institutionnelle», où «une volonté d’échange et de partage des expériences et des expertises entre les deux pays a été exprimée, en perspective d’une précieuse capitalisation professionnelle sur un domaine vaste et complexe de la communication.