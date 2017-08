Artisanat : Un potentiel Ã  promouvoir

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a affirmé jeudi à Alger, que 790 millions DA ont été débloqués du Fonds de soutien au profit des artisans en vue de promouvoir et améliorer l'artisanat qui contribue à la création de postes d'emploi et à la croissance économique. Lors d'une déclaration à la presse à l'issue de l'ouverture du 4e Salon de l'artisanat organisé par la Chambre de l'artisanat de la wilaya d'Alger, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'«encourager et de soutenir l'artisanat en fournissant de grands efforts pour la promotion de ce produit traditionnel qui reflète la mémoire et les symboles culturels, civilisationnels et historiques de la nation». Dans le même ordre d'idée, M. Mermouri a mis en avant «les efforts consentis par les autorités publiques à l'effet de promouvoir le niveau de l'artisanat et des métiers», soulignant que «1.553 artisans ont bénéficié d'une formation dans le domaine de gestion et designs en vue de promouvoir la qualité du produit et l'adapter aux besoins des clients». M. Mermouri a indiqué que «741 locaux ont été distribués au profit des artisans à l'échelle nationale afin de faciliter la commercialisation et la production des produits artisanaux» rappelant, en même temps, des problèmes rencontrés par les gens du domaine en matière de commercialisation. Le ministre a insisté, dans ce contexte, sur la participation des artisans aux différentes expositions internationales en vue de commercialiser et promouvoir le produit artisanal, ajoutant que le ministère compte «mettre en place prochainement des marchés réservés à la vente de ces produits artisanaux». S'agissant des Algériens qui préfèrent passer leurs vacances hors le pays, le ministre a affirmé que «le citoyen est libre de choisir sa destination touristique cependant, plusieurs hôtels et plages nationaux connaissent une saturation durant cette saison, en dépit, du déséquilibre enregistré entre l'offre et la demande motivé par le manque des centres d'hébergement». «Concernant le tourisme saharien, une commission sectorielle est mise en place au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans le cadre des préparatifs de cette saison préférée par les touristes notamment les étrangers». Pour sa part, le directeur du tourisme à la wilaya d’Alger, Mansouri Noureddine a fait une présentation détaillée sur les capacités de la wilaya d’Alger en matière de tourisme et d’artisanat, rappelant, par la même occasion, l’ensemble des projets en cours de réalisation, notamment l’aménagement des hôtels publics ou la construction de nouveaux hôtels pour renforcer le parc hôtelier d’Alger. (APS)