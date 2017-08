Crash dâ€™un hÃ©licoptÃ¨re de Tassili Travail AÃ©rien : 4 morts

Un hélicoptère de Tassili Travail Aérien (filiale de Tassili Airlines) a crashé jeudi matin avec 4 personnes à bord qui sont toutes décédées, a indiqué le chargé de la communication de Tassili Airlines, M. Karim Bahard. Les quatre personnes décédées sont le commandant de bord, deux preneurs de vue aérienne et un chargé d’études de cartographie, selon la même source. Le crash de l’hélicoptère de type Bell 206 a eu lieu jeudi à 10h45 au lieu-dit Dkakna à Douéra (Alger). Selon M. Bahard, le commandant de bord, Hani Saadi, avait à son actif plus de 4.000 heures de vol. Cet hélicoptère a été affrété auprès de Tassili Travail Aérien par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont confirmé dans un communiqué la mort des 4 personnes, retrouvées carbonisées, indiquant que 4 camions pompiers et 4 ambulances ont été dépêchés sur les lieux du crash.



Risque de perturbations de l’alimentation électrique à Douera



Des perturbations de l’alimentation électriques risquent d’être enregistrées au niveau de certaines localités de Douéra, suite au crash de hélicoptère de Tassili travail aérien, survenu jeudi à proximité d’une ligne très haute tension (220 kv) de Boufarik-Ouled Fayet, a indiqué la Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger dans un communiqué. A cet effet, la SDA assure que ses équipes sont mobilisées en cas de perturbation de l’alimentation électrique.