Catastrophes naturelles : Lâ€™Ã‰tat accompagnera Toutes les victimes

De notre envoyé spécial à Tamanrasset : Makhlouf Ait Ziane

L’Algérie déterminée à prendre toutes les mesures légales pour préserver sa sécurité et sa stabilité.

Prise en charge sanitaire et sociale de tous les ressortissants étrangers présents sur notre territoire.

Davantage de décentralisation dans les wilayas déléguées avant la fin de 2017.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, accompagné d’une importante délégation, a effectué jeudi dernier une visite d’inspection et de travail au niveau de la wilaya de Tamanrasset et les wilayas déléguées de In Salah et In Guezzam. Le ministre a affirmé, à cette occasion, la ferme détermination du gouvernement quant à la nécessité de préserver la sécurité nationale, assurer la stabilité et la protection des frontières, en indiquant en des termes précis : « Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires et légales en conformité avec les textes et les chartes internationales pour lutter contre la migration clandestine. » Regrettant le fait qu’il y ait des organisations et des groupes composés de criminels qui se trouvent principalement au niveau des frontières avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, qui travaillent fort malheureusement avec des Algériens. « Ce n’est pas du tout normal que des Algériens travaillent en collaboration avec ces criminels qui tirent profit de la situation sociale de ces migrants», a-t-il ajouté. « Notre pays est déterminé à éradiquer toutes ces organisations criminelles », a-t-il soutenu. Appuyant ses dires, M. Bedoui a mis l’accent sur la commission nationale chargée de la lutte contre la migration clandestine et les réseaux criminels, qui a déjà pris des mesures strictes et sévères afin de les éradiquer définitivement, tout en rappelant que « certains de ces criminels ont été déjà arrêtés auparavant ». « Nous continuerons dans ce sens avec plus de fermeté », a-t-il martelé. Le ministre n’a pas manqué de souligner également qu’actuellement une autre commission chargée de la lutte contre ces phénomènes travaille en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et ses homologues du Niger et du Mali et plusieurs autres pays africains ».



Des résultats en deçà des finances injectées



S’agissant de la croissance économique de cette région saharienne, M. Bedoui a exprimé sa satisfaction quant à la croissance enregistrée ces dernières années, ceci confirme, a-t-il ajouté, qu’ « il y a des efforts, de la part des pouvoirs publics, qui ont été déployés ». « Tamanrasset et In Salah recèlent réellement des potentialités importantes dans différents secteurs, surtout dans l’agriculture et le tourisme », a-t-il dit. Et de poursuivre: «Malgré ce développement qu’a connu la région, celui-ci reste à renforcer compte tenu des moyens financiers injectés par l’Etat (...) Les responsables incompétents doivent démissionner et céder leur place à ceux qui veulent travailler.» Le ministre a insisté dans ce sens sur la nécessité de mettre en place un nouveau mode de management dans le secteur de la santé et des travaux publics. Il a proposé à cet effet l’installation d’une commission composée d’experts de différents départements ministériels pour un suivi mensuel de tous les projets. M. Bedoui a souligné qu’il est anormal que tous les projets lancés enregistrent toujours un retard flagrant et cela en dépit des moyens financiers et matériels mis en place.



Les migrants vont bénéficier de soins



Il y a lieu de noter que lors de cette visite, le ministre a inauguré la station de dessalement d’eau à In Salah. Comme il a inspecté le complexe sportif de proximité dans la même région. Le ministre s’est déplacé ensuite à la ville de Tamanrasset où il a inauguré officiellement la clinique mère et enfant située au centre-ville de Tamanrasset, d’une capacité de 240 lits. A cette occasion, le ministre a instruit le wali de mettre tous les moyens nécessaires pour assurer des services de qualité à tous les citoyens et la prise en charge sanitaire et sociale à tous les étrangers présents sur son territoire y compris les ressortissants africains venus en raison des guerres et des crises dans leurs pays, car a-t-il dit, la prise en charge et l’aide des étrangers font partie de nos traditions. Par la suite, le ministre a inspecté les travaux de dédoublement du tronçon de route reliant le centre-ville de Tamanrasset à l’aéroport. Devant les responsables, le ministre n’a pas caché son insatisfaction quant au rythme d’avancement du chantier. A cet effet, il dira: «Seul un partenariat entre les entreprises publiques en charge de la réalisation de projets de travaux publics dans la wilaya et le secteur privé de la région peut accélérer et achever les travaux dans les délais fixés ». À la fin de sa visite M. Bedoui a inspecté le projet du pôle urbain d’Inkouf, où un exposé lui a été présenté sur le secteur de l’habitat et de l’urbanisme dans la wilaya, appelant à cette occasion à l’accélération de la cadence des travaux en vue de la distribution des logements à leurs bénéficiaires.



Nécessité d’une nouvelle démarche managériale



Lors d’une rencontre avec les cadres, le ministre a fait savoir qu’une nouvelle démarche en matière de management et de gestion au niveau de la wilaya de Tamanrasset et les wilayas déléguées, surtout au niveau des frontières, va être enclenchée prochainement : « L’Etat a débloqué des sommes importantes estimées à 11 milliards de dinars mais en contrepartie la croissance est faible, à l’évidence il y a un problème ou une défaillance qui nécessite la mise en place de cette nouvelle démarche qui sera portée, bien évidemment, par les responsables locaux ».



90% des pertes enregistrées ne sont pas assurées



En réponse à une question relative à l’indemnisation des citoyens victimes des inondations enregistrées dernièrement au niveau des régions du Sud, le ministre a souligné que l’Etat accompagnera tous les citoyens ayant été victimes de ces cataclysmes naturels, y compris les sinistrés des dernières pluies qui se sont abattues sur les wilayas du Sud. L’hôte de Tamanrasset a rappelé que ces pluies saisonnières qui ont touché certaines régions du Sud ont occasionné « des pertes humaines et des dégâts matériels ». M. Bedoui a par ailleurs présenté ses sincères condoléances au nom du gouvernement aux familles des victimes.

« L’Algérie est un Etat social et ne renoncera pas aux valeurs qu’il prône et sur lesquelles le président de la République insiste à chaque occasion », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne l’évaluation des pertes causées par les catastrophes naturelles, notamment les inondations, il a indiqué qu’une commission est déjà en train de faire ce travail dont les résultats finaux seront rendus prochainement. Le ministre trouve regrettable le fait que la culture de l’assurance chez le citoyen est quasiment absente, surtout dans le domaine de l’agriculture. Et de poursuivre: « La preuve étant que 90% des pertes enregistrées ne sont pas assurés, mais malgré cela, une décision ferme a été prise pour rembourser toutes les victimes.

Il a précisé à cet effet que les remboursements ne seront pas accordés jusqu’à ce qu’une enquête approfondie soit réalisée. Appuyant ses dires, le ministre à fait savoir que 18 individus qui « étaient à l’origine » des feux de forêts que connaissent certaines wilayas, ont été arrêtés par la police et la Gendarmerie nationale.

M. A. Z.

Aucun gel des programmes de développement

M. Bedoui, a affirmé qu’il «n’existe aucun gel» des programmes de développement liés aux intérêts et préoccupations quotidiennes du citoyen. «En application des directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, il n’existe aucun gel des programmes de développement qui concernent les intérêts et les préoccupations quotidiennes du citoyen, notamment dans le secteur de l’éducation nationale, le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la formation et l’enseignement professionnels, ainsi que les secteurs de santé, de l’habitat, de l’urbanisme», a déclaré M. Bedoui lors d’une réunion jeudi avec les cadres, les élus et les représentants de la société civile de la wilaya de Tamanrasset en présence des secrétaires généraux de différents départements ministériels. «Les causes du retard de quelques projets de développement de la wilaya de Tamanrasset sont dus à la bureaucratie et autres au manque de sérieux et de travail de terrain des responsables chargés de suivre le déroulement de ces projets», a souligné le ministre. APS