Prisonniers politiques de Â« Gdeim Izik Â» : Prolongement des violations des droits de lâ€™homme

Le Comité allemand de soutien au peuple sahraoui a affirmé que les peines prononcées à l’encontre des détenus sahraouis du groupe «Gdeim Izik» sont le prolongement de la série des violations marocaines des droits de l’homme au Sahara occidental, rappelant l’iniquité et l’injustice ayant entaché le procès. Le comité allemand de soutien au peuple sahraoui a exprimé sa solidarité avec les détenus politiques sahraouis, soulignant que l’occupant marocain punit les militants politiques qui revendiquent l’indépendance de leur pays occupé, avec férocité, rapporte jeudi l’Agence de presse sahraouie (SPA), citant un communiqué du comité. «À travers cet acte scandaleux, la justice marocaine s’est appuyée sur des aveux arrachés sous la torture», ajoute la même source, précisant que «le tribunal marocain n’a pas pris la peine de confirmer les faits, faisant fi de la position du comité des Nations unies contre la torture qui a dénoncé, en novembre 2016, les multiples violations du Maroc de la convention de lutte contre la torture». Après un procès qui a duré 7 mois, la «Chambre criminelle» près la Cour d’appel à Salé (Rabat) a prononcé des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité à l’encontre de 23 prisonniers sahraouis arbitrairement détenus, depuis novembre 2010, lorsque les autorités d’occupation marocaines sont intervenues violemment afin de démolir le camp de résistance de Gdeim Izik qui avait été formé par environ 20.000 Sahraouis afin de défendre leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris leur droit à l’autodétermination et leur droit à disposer librement de leurs ressources naturelles.