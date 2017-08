Libye : Plus dâ€™un demi-million dâ€™enfants ont besoin dâ€™aide

Six ans après le début de la crise en Libye, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a souligné que plus de 550.000 enfants ont besoin d’aide en raison de l’«instabilité politique, des conflits en cours, des déplacements et de l’effondrement économique» qui touchent le pays. «Des violences intenses dans certaines parties du pays ont obligé les familles à fuir leur foyer. Plus de 80.000 enfants sont déplacés à l’intérieur du pays, et les enfants migrants en Libye sont particulièrement vulnérables aux abus et à l’exploitation», a déploré le directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Geert Cappelaere, cité jeudi par un communiqué de l’ONU. Depuis 2011, l’UNICEF a accru son aide en Libye, pour répondre aux besoins des enfants sur le terrain. En octobre prochain, le fonds onusien prévoit d’avoir son personnel international opérer à plein temps en Libye. «Dans l’intérêt des enfants, l’UNICEF appelle à une solution politique immédiate à la crise et à la fin de la violence», a souligné M. Cappelaere. (APS)