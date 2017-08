AlgÃ©rie - BahreÃ¯n : M. Messahel reÃ§u Ã  Manama par le Vice-prÃ©sident du Conseil des ministres

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, jeudi à Manama, par le Vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn, Khaled Ben Abdallah Al Khalifa, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cheikh Khaled Ben Abdallah a chargé M. Messahel de «transmettre les vœux du Président du Conseil des ministres au Président de la République. Il a également «loué la sagesse du Président de la République et a transmis ses félicitations pour le succès des élections parlementaires tenues en Algérie au mois de mai dernier. L’audience a porté sur «les relations bilatérales entre l’Algérie et le Bahreïn et les voies et moyens de leur renforcement, notamment dans les domaines économique et bancaire». Les deux responsables ont souligné, à cet égard, «la nécessité de dynamiser» la coopération économique à travers la tenue de la prochaine session de la commission mixte avant la fin de l’année en cours». Abordant la situation dans la région, M. Messahel et Cheikh Khaled Ben Abdallah «ont procédé à un échange de vues sur la situation dans le monde arabe, la nécessité de favoriser le règlement des crises qui affectent les pays arabes par la voie du dialogue et de la réconciliation».

Le Vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn «a fait part de son appréciation de l’expérience algérienne en matière de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», souligne la même source. A ce sujet, M. Messahel et Cheikh Khaled ben Abdallah «sont convenus de l’importance d’une action concertée au niveau du monde arabe afin de faire face aux crises et conflits qui menacent la stabilité de la région». Les deux parties ont souligné, à cet effet, «l’impératif de la réforme de l’organisation panarabe pour relever les défis qui interpellent les Etats arabes», ajoute le communiqué. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères bahreïni.

M. Messahel reçu par le ministre des Affaires étrangères



M. Messahel s’est, également, entretenu avec le ministre des Affaires étrangères bahreïni Khaled Ben Ahmed Al-Khalifa. Les deux ministres ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale, en mettant un accent particulier sur l’ensemble des opportunités de coopération qui s’offrent aux deux pays en vue de diversifier et de renforcer les relations qui lient l’Algérie et le Bahreïn, en particulier sur le plan économique et de l’investissement. A ce titre, M. Messahel et son homologue bahreïni ont convenus, notamment, de mettre à profit les prochaines échéances inscrites à l’Agenda de la coopération bilatérale, notamment la prochaine session de la Commission mixte bilatérale, en vue de développer les échanges économiques entre les deux pays. S’agissant des questions régionales et internationales, M. Messahel et M. Khaled Ben Ahmed, ont également, échangé leurs vues sur l’ensemble des dossiers qui interpellent le monde arabe. «Les échanges ont porté notamment sur la crise dans la région du Golfe, la situation en Libye, en Syrie et au Yémen ainsi que sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent». Sur ce plan, les deux ministres ont insisté sur la nécessité pour le monde arabe d’une «plus grande coordination et solidarité pour faire face à ces défis et à ces crises». Ils ont appelé, à cet égard, à une réforme de l’institution panarabe pour qu’elle «puisse se mettre au diapason des attentes des peuples arabes et contribuer au retour de la stabilité et de la sécurité dans la région.