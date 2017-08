Ã€ lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite ses homologues Ã©quatorien et tchadien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équatorien, Lenin Boltaire Moreno Garcès, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales entre l’Algérie etl’Equateur. «La célébration par le peuple équatorien de sa fête nationale m’offre l’agréable opportunité pour vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de bonheur personnel, et davantage de progrès et de bien-être pour le peuple équatorien ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des liens d’amitié et de solidarité qui unissent l’Algérie et l’Equateur, marqués par une convergence de vues sur les principales questions internationales d’intérêt commun et vous réaffirmer ma volonté de continuer à œuvrer, avec vous, à leur approfondissement à leur raffermissement, dans l’intérêt de nos deux peuples», a souligné le Chef de l’Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République du Tchad, Idriss Deby Itno, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à poursuivre les efforts communs en vue de promouvoir les intérêts de l’Afrique et de la sous-région. «La célébration par la République du Tchad de sa fête nationale m’offre l’agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple tchadien frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour relever avec satisfaction les relations d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à ne ménager aucun effort pour l’intérêt mutuel de nos deux peuples frères». «Je tiens, également, à vous réitérer mon engagement à poursuivre nos efforts communs en vue de promouvoir les intérêts de l’Afrique, en général,et de notre sous-région, notamment sur les divers plans du développement et de l’intégration ainsi que de la paix, de la sécurité et de la stabilité.