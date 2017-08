Hadj-2017 : 3.039 pÃ¨lerins accueillis Ã  MÃ©dine

Le président du centre des affaires des hadjis à Médine a indiqué que le nombre des hadjis algériens accueillis à Médine avait atteint, depuis le premier départ le 6 août, 3039 répartis sur 15 vols entre l’Office National de Hadj et de la Omra (ONHO) et les agences de voyages agréées. Les hadjis ont été accueillis à l’aéroport de Médine dans les meilleures conditions avec l’aménagement de tous les hôtels et centres d’hébergement, y compris ceux loués par l’ONHO situés au nord des Lieux Saints qui sont équipés de toutes les commodités nécessaires, a précisé M. Slimani. «Dès leur arrivée à la Médine, les membres de la mission de l’ONHO ont veillé à prendre en charge les hadjis sur le plan du transport, de l’hébergement et de la programmation des visites aux différents repères religieux, à l’instar de la mosquée de Qobaa» indique M. Slimani. Il a en outre, souligné l’absence de décès, sauf quelques hadjis égarés à l’arrivée, ce qui a nécessité l’intervention des membres de la mission.