Chine : Plus de 30 morts dans un accident dâ€™autocar

Plus de 30 personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées lorsqu'un autocar a heurté un tunnel dans le nord de la Chine, ont rapporté vendredi des médias citant les autorités. L'accident qui a causé la mort de 36 personnes, s'est produit jeudi vers

23h30 locales (15h30 GMT) sur une autoroute de la province du Shaanxi. Le car était en provenance de la grande ville de Chengdu (sud-ouest) et se dirigeait vers Luoyang (centre), selon l'Administration de la sécurité du travail.

«L'accident s'est produit quand l'autocar a heurté le mur du tunnel» dans la commune d'Ankang, sur l'autoroute reliant les villes de Xian et Hanzhong, selon l'agence de presse Chine nouvelle sans s'avancer sur les raisons de l'accident. Les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Le véhicule transportait 49 personnes, a précisé de son côté le site d'information sina.com. Parmi les personnes décédées figurent huit femmes et deux enfants, selon la même source.

Il s'agit d'un des accidents d'autocar les plus meurtriers en Chine depuis 2008, lorsque 51 personnes avaient perdu la vie lors de la chute de leur véhicule dans un ravin, dans le sud-ouest du pays.

La route est très meurtrière en Chine. Selon des statistiques officielles, 58.000 personnes ont été tuées dans des accidents en 2015, un chiffre stable par rapport à l'année précédente.

Ces chiffres sont à prendre avec précaution: un rapport de l'Organisation mondiale de la santé avait évalué à plus de 260.000 le nombre de morts sur les routes chinoises en 2013, soit plus de quatre fois le total officiel. (APS)