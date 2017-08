SoirÃ©e de musique chaÃ¢bi avec Kamel Aziz : au service dâ€™un art sÃ©culaire

Étant historiquement liée à la saison estivale et aux fêtes nuptiales, la musique chaâbi a toujours embelli les soirées algéroises. La salle Ibn-Zeydoun a abrité, jeudi soir, une soirée de musique chaâbi assurée par le talent prometteur Kamel Aziz, qui a enchanté le large public venu assister à deux heures de pur plaisir.

Organisée par l'Office Riad El Feth (OREF), la soirée a permis aux amoureux de cette musique citadine de plonger dans une méditation à la recherche du verbe poétique et de la mélodie envoûtante.

Trentenaire, virtuose au mandole, Kamel Aziz est une valeur sûre de la nouvelle génération d’interprètes du chaâbi. Sa voix rauque et sa diction ont fait parler de lui pendant des années et il a confirmé, jeudi, tout le bien qu'on disait de lui en interprétant un florilège de chansonnettes puisées du patrimoine chaâbi.

Né dans une famille artistique, Kamel Aziz a fait le conservatoire pour apprendre le mandole et perfectionner sa connaissance de la musique classique algérienne. Il a fait son entrée via la musique andalouse avant de trouver ses repères dans le chaâbi qu'il interprète depuis quelques années, un parcours semé de succés et de critiques élogieuses ainsi qu'un avenir radieux pour ce jeune talent.

L'artiste voue une grande gratitude pour les doyens du chaâbi, et dit vouloir apprendre de ses prédécesseurs la modestie, l'interprétation, la diction, l'amour du travail, et comment faire face au public. Rencontré à l'issue du spectacle, Kamel Aziz affirme qu'en dépit de la disparition des maîtres de cette musique, la jeunesse assure la continuité des anciens. «Le chaâbi est un message qui traverse les générations. Il a été bâti sur de bonnes bases, c’est pourquoi il n’y a aucune crainte de le voir disparaître un jour», a-t-il fait savoir. L'artiste indique que pour son interprétation, il essaye d’apporter une touche spéciale à la musique chaâbi.

«J’essaye d'apporter des sonorités et des tendances musicales universelles tout en gardant l’âme et le timbre de la musique chaâbi avec entre autres la derbouka, fekhar... Ça se passe plutôt au niveau des istikhbars, des intros et des solos», a-t-il souligné.

Et comme chaque chanteur chaâbi, Kamel Aziz a un mentor et pas des moindres, feu Amar Ezzahi, qui a révolutionné l'interprétation du chaàbi et l'image modeste de l'artiste. Il raconte avec beaucoup d'émotion ce qu'il pense de cette icône de la culture algérienne qu'il a eu le privilège de côtoyer. «J'ai eu l'honneur de rencontrer Amar Ezzahi à maintes reprises. Il m'a donné beaucoup de conseils et il a un peu géré ma carrière. C'est un père, un ami et un frère, c'est notre deuxième père spirituel après El Hadj M'hamed El Anka, un homme d'exception, au grand cœur et à la culture encyclopédique. Il a eu le génie de faire passer le message du chaâbi aux jeunes», a-t-il conclu.



Kader Bentounés