Vente de moutons pour lâ€™AÃ¯d : ouverture des sites dÃ¨s aujourdâ€™hui

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et la Fédération nationale des éleveurs se sont entendus quant à la mise en place de points de vente dans les grandes villes. Le cheptel sera vendu à des prix raisonnables, il sera ainsi à la portée de toutes les bourses.

En effet, vingt-trois sites seront installés pour la vente directe des moutons de l’Aïd El Adha à partir d’aujourd’hui. Cette décision a été prise lors d’une réunion qui a regroupé, mercredi dernier, à Alger le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, avec les cadres du secteur, les représentants de la Chambre nationale de l’agriculture (CNA), de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) et la Fédération nationale des éleveurs, qui avait porté sur les conditions de mise en œuvre de l’opération de l’Aïd El Adha.

Ces 23 sites retenus sont situés dans les quatre grandes wilayas, à savoir Alger, Annaba, Constantine et Oran, sachant que pour la capitale, un appoint de cinq autres sites a été défini dans quatre wilayas limitrophes.

Pour la wilaya d’Alger, six sites de vente ont été aménagés à la Safex (Pins maritimes), de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev) à Aïn Benian, de l’Entreprise algérienne de génie rural (EAGR) à Bab Ezzouar, de l’Exploitation agricole collective n° 5 à El Hamiz, de l’Entreprise régionale de génie rural Zaccar à Haouch Rouiba et de la société Latraco à Birtouta. S’y ajoute l’appoint de cinq autres sites situés dans les quatre wilayas limitrophes à celle d’Alger

Pour la wilaya de Constantine, cinq sites ont été identifiés à El Khroub, Ouled Rahmoun et Ibn Zied. Dans la wilaya d’Oran, les quatre sites retenus sont sis à Es-Senia, Tafraoui, El Kerma et Messerghin. Quant à la wilaya d’Annaba, il a été retenu trois sites à El Bouni et à El Hadjar.

A ce propos, le ministère de l’Agriculture fait savoir que le dispositif de vente directe du mouton de l’Aïd peut être élargi à d’autres wilayas.

Lors de cette réunion, M. Bouazghi a insisté sur la sécurité des lieux, des biens et des personnes et a donné des instructions pour la mise en place d’un dispositif de couverture sanitaire qui sera assuré par les services vétérinaires du secteur.

M. Abdelkader Bouazghi, a dans ce sillage, adressé une note aux walis pour le choix des points de vente appropriés ainsi que la mise en place d’un dispositif sécuritaire y afférent, des moyens d’encadrement et des facilitations de l’opération.

Il a insisté, aussi, sur la mise en place d’un «dispositif sécuritaire» et le «renforcement de la couverture sanitaire du cheptel» sur les lieux de vente. Le ministre a instruit l’Onab pour «approvisionner en aliment de bétail les sites retenus».

Par ailleurs, l’Office national des aliments de bétail (Onab) a été chargé d’assurer l’approvisionnement en aliments de bétail (orge) et les sites retenus pour la vente des moutons.

En outre, une campagne de vulgarisation et de sensibilisation sera assurée à travers les supports de médiatisation (radio, télévision et presse écrite) afin de lutter contre l’épineux problème de santé publique, ayant trait au kyste hydatique.

Sarah A. B. C./APS