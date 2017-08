Visite de M.â€ˆGaÃ¯d Salah Ã  la 2e RM : harmonie opÃ©rationnelle

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a inauguré, au troisième jour de sa visite à la 2e Région militaire à Oran, d’importantes unités et infrastructures, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L’inauguration de ces unités et infrastructures s’inscrit dans le cadre de «la stratégie de renforcement du corps de bataille de l’Armée nationale populaire. Au niveau de l’Entreprise de construction et de réparation navale à Mers El-Kebir, le général de corps d’armée a supervisé l’inauguration de la corvette Rais Hassen Barbiar, qui a été construite au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine. M. Gaïd Salah a inspecté les différentes composantes de la corvette et a reçu d’amples explications sur ce navire, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales. Au niveau de l’Ecole supérieure de l’air, le général de corps d’armée a, d’abord, suivi un exposé global, présenté par le commandant de l’Ecole, avant d’inaugurer une nouvelle plateforme pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs. Il a procédé, ensuite, à l’inauguration de la Compagnie d’approvisionnement en produits pétroliers, «dont la réalisation, en tant qu’unité de soutien, entre dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l’Armée nationale populaire, et qui se caractérise aussi par la souplesse d’utilisation qui lui permet d’assurer les missions de transport, de distribution et de stockage du carburant, ainsi que l’analyse et le contrôle de qualité».



Conduite idéale dans le processus de développement des Forces armées



L’activité professionnelle «appliquée» et «consciencieuse» est la conduite professionnelle idéale à tenir dans le processus de développement des Forces armées, à travers la maîtrise totale des mécanismes d’appropriation des nouvelles technologies, a souligné à Oran le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah. L’activité professionnelle appliquée et consciencieuse, est la conduite professionnelle idéale à tenir, à laquelle veille le Haut commandement de l’Armée nationale populaire, appuyé par le soutien et les orientations de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dans le processus de développement des Forces Armées, à travers la maitrise totale des mécanismes d’appropriation des nouvelles technologies qui dominent les matériels et les équipements dont disposent les éléments des forces armées», a-t-il déclaré dans une allocution d’orientation prononcée devant les cadres de la Façade maritime Ouest. Au 3e jour de sa visite en 2e Région militaire à Oran, où il a supervisé l’exécution d’un exercice de tir avec missile mer-mer et l’inspection de quelques unités de la Région, le Chef d’état major de l’ANP a félicité l’équipage de la frégate Erradii pour la bonne maîtrise des armes et des équipements dont ils ont fait preuve, saluant les grands efforts fournis au service du progrès du corps de bataille de l’ANP, et du développement de ses composantes en misant sur une ressource humaine compétente, en mesure de faire face à tous les défis rencontrés.

En effet, au niveau du polygone des Forces navales, relevant de la Façade maritime Ouest à Oran, en compagnie du général major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales, le général de Corps d’armée a suivi, auparavant, le déroulement de cet exercice, exécuté par l’équipage de la frégate Erradii.

«Ce navire vient renforcer nos Forces navales en 2016, et ce, dans le cadre du programme de modernisation et développement de notre flotte navale. L’exercice de tir a visé un objectif flottant, en l’occurrence un ancien bateau désigné comme cible, où il a été procédé à la simulation d’une bataille navale contre un objectif ennemi.

Le but de l’exercice est de perfectionner la maîtrise des armements lourds des Forces navales, notamment les missiles contre les bateaux de guerre, et de contrôler l’efficacité de l’armement acquis. «Cet exercice rentre dans le cadre de la réception finale de la frégate Erradii, une fois sa performance opérationnelle confirmée. Le tir a été exécuté avec succès en détruisant la cible maritime avec une grande précision, ce qui représente une réussite de plus, et un des fruits de la bonne préparation au combat des équipages et la parfaite maîtrise d’armements et des équipements, confirmant ainsi le développement et l’état-prêt opérationnel atteints par les unités des Forces Navales algériennes ces dernières années. Afin de concrétiser cet objectif, nous veillons aujourd’hui, à l’exécution de ce genre d’exercices navals avec des tirs réels, afin de permettre à la composante humaine une parfaite adaptation avec les données et les exigences du travail professionnel qui, à son tour, requiert l’impératif de la parfaite concordance avec la nature des missions assignées, en toutes conditions et circonstances, avec l’exigence de rendements individuel et collectif de qualité», a déclaré M. Ahmed Gaïd Salah. «Telle est la base du travail professionnel, et telle est la voie éclairée qui contribuera positivement et efficacement à la consolidation de l’effort individuel et collectif», a-t-il ajouté.

--------------//////////////////

Le navire-école Soummam 937 accoste au port d’Alger

Le navire-école Soummam, numéro de bord 937 a accosté hier au port d’Alger, et ce après avoir effectué la campagne d’instruction «Été 2017» durant la période allant du 1er juillet au 8 août. «À cette occasion, le Chef d’État-Major des Forces navales, le Général Major Benmadah Mahfoud, a supervisé l’inspection du bateau, où il a inspecté les carrés des élèves, l’équipage et les différentes composantes du navire». «Cette campagne d’instruction «Été 2017», qui a duré 38 jours, dont 23 jours de navigation et 15 jours d’escales au niveau des ports étrangers, a permis aux 116 élèves officiers de carrière de compléter leur cursus de formation.»