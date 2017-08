M. Messahel transmet un message du PrÃ©sident Bouteflika Ã  son homologue irakien et au roi du Bahrein : soliditÃ© des liens entre les deux peuples

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu par le Président de la République d’Irak, Fouad Massoum, auquel il a transmis un message de fraternité du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le président Massoum a exprimé son «appréciation à M. Messahel pour cette visite qui témoigne de la solidité des liens entre les peuples algérien et irakien, et l’attention qu’à toujours portée l’Algérie au règlement de la crise en Irak, dans la voie de la sauvegarde de sa souveraineté et de l’intégrité de son territoire». Pour sa part, le Président irakien a chargé le ministre Messahel de «transmettre au Président de la République ses salutations fraternelles et ses sentiments de considération et de respect, ainsi que ses vœux de prospérité au peuple algérien», ajoute la même source. L’audience a porté, également, sur «la situation dans la région et les principaux défis auxquels est confrontée la nation arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour y faire face».



Entretien avec son homologue irakien



M. Messahel s’est entretenu avec son homologue irakien Ibrahim Al Jaafari. Les deux ministres ont passé en revue l’état des relations bilatérales et les voies et moyens à même de permettre leur renforcement. La rencontre a, également, porté sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun. À cet égard, les deux ministres sont convenus de la nécessité de favoriser l’émergence de solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation nationale aux crises et conflits qui affectent la région, ce qui a permis à M. Messahel d’exposer l’expérience algérienne en la matière. Sur un autre plan et abordant la situation de la Ligue arabe, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité d’une réforme de l’Organisation panarabe en vue de l’adapter aux mutations que connaissent la région et le monde et de la mettre en position de relever les défis auxquels est confrontée la nation arabe, ajoute la même source.



Visite de la mosquée de Cheikh Abdelkader Al Jilani



Dans le cadre de la tournée dans le monde arabe qu’il mène sur instruction de Monsieur le Président de la République, le chef de la diplomatie algérienne a visité à Bagdad, la mosquée Cheikh Abdelkader Al Jilani, dans laquelle se trouve également le mausolée du Saint Cheikh. Il a entendu, à cette occasion, les explications de l’imam de la mosquée sur le parcours du Cheikh Al Jilani, ainsi que sur les différentes installations que comprend ce mausolée, dont la bibliothèque édifiée il y a plus de huit siècles et qui contient des manuscrits uniques, notamment du Saint Coran. Cette mosquée constitue un lieu de recueillement pour les nombreux adeptes de la Tariqa El-Qadiria, ainsi qu’une destination de tourisme.



M. Messahel à Manama



M. Abdelkader Messahel a été reçu, hier à Manama, par le Roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa, auquel il a remis un message «d’estime et de fraternité» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le Roi Hamed ben Issa Al Khalifa a remercié M. Messahel pour ce message et l’a chargé de transmettre à son frère le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ses sentiments de «considération, de fraternité et de prospérité à l’endroit du peuple algérien». Il a exprimé sa «satisfaction» quant à la qualité des relations bilatérales, ainsi que les liens de «fraternité et d’amitié» qui existent entre les peuples algérien et bahreïni. Le Roi Hamed a, également, exprimé sa «disponibilité» à renforcer la coopération à travers les opportunités qui s’offrent pour les deux pays. Les deux parties ont abordé, à cette occasion, les questions liées à la situation dans le monde arabe et la nécessité d’une redynamisation de l’action arabe commune pour faire face aux multiples défis qui requièrent une action coordonnée et concertée. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre bahreïni des Affaires étrangères, Khaled Ben Ahmed Al Khalifa.