M. Medelci reÃ§oit le nouvel ambassadeur de France : Bonne et dense coopÃ©ration

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a reçu, au siège de l’institution, le nouvel ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a indiqué un communiqué du Conseil.

M. Medelci et l’ambassadeur de France ont passé en revue «les moyens de renforcer les relations bilatérales privilégiées, notamment entre le Conseil constitutionnel algérien et le Conseil constitutionnel français, qui connaissent une bonne et dense coopération dans les domaines relevant de leur compétence».