Groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© algÃ©ro-hongrois : Renforcer le dialogue

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a mis l’accent sur la nécessité de réactiver «le rôle du groupe parlementaire d’amitié algéro-hongroise et de renforcer le dialogue entre parlementaires et l’échange de visites en vue de rapprocher les vues sur les questions d’intérêt commun», indique l’APN dans un communiqué. Lors de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur de Hongrie en Algérie, Mme Helga Katalin Pritz, M. Si Afif a rappelé es «bonnes» relations historiques qui lient les deux pays depuis des décennies, soulignant l’attachement constant de l’Algérie de «hisser» les relations bilatérales à «un haut» niveau de coopération au mieux des intérêts des deux pays et peuples dans différents domaines. À cet effet, il a appelé à donner «une impulsion à la diplomatie parlementaire» à travers l’activation du rôle du groupe parlementaire d’amitié, le renforcement du dialogue entre parlementaires et l’échange de visites pour rapprocher les vues sur les questions d’intérêt commun et les moyens de les promouvoir. Lors de cette audience, M. Si Afif a donné un aperçu de la nouvelle composition de l’APN dans sa 8e législature évoquant les réformes politiques, économiques et sociales initiées par l’Algérie sous la sage conduite de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lesquelles ont permis à l’Algérie d’occuper une place pionnière dans plusieurs domaines, soulignant, notamment l’expérience «avant-gardiste» de l’Algérie en matière de consolidation des droits politiques et d’accès de la femme à une place de choix. De son côté, l’ambassadeur de Hongrie a mis en avant la volonté de son pays de promouvoir sa coopération, dans tous les domaines, avec l’Algérie en tat que pays «ami et partenaire stratégique» auquel la Hongrie accorde un grand intérêt au vu de son poids et sa place, saluant le rôle important de l’Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le Maghreb arabe, la région du Sahel et le bassin de la Méditerranée.

Les défis auxquels font face tous les pays de la région requièrent une grande coordination et collaboration entre les deux pays, a-t-elle estimé. La diplomate hongroise a valorisé le rôle diplomatique parlementaire dans «la promotion des relations» entre les peuples et les nations, eu égard à sa flexibilité et ses avantages, appelant les parlementaires des deux pays à intensifier l’échange et les visites, et a tracé des programmes communs. Elle s’est félicitée également de l’évolution des relations entre la Hongrie et l’Algérie, estimant qu’elles doivent très renforcées davantage à l’avenir. Elle a exprimé enfin l’attachement de son pays à «développer et accroître» la coopération bilatérale avec l’Algérie pour englober d’autres domaines.



Quadruplement des visas accordés aux Algériens



Le nombre de visas accordé par la Hongrie aux Algériens a «quadruplé», ces derniers mois, vu que celle-ci est devenue une destination «de plus en plus prisée» pour les touristes, les professionnels et les étudiants, indique l’ambassade de Hongrie, dans un communiqué. «État membre de l’espace Schengen, la Hongrie est une destination de plus en plus prisée par les voyageurs algériens +touristes, professionnels, étudiants+», souligne la même source, à l’occasion de la visite de l’ambassadeur de la Hongrie, Mme Helga Katalin Prits, aux bureaux centraux de VFS Global, agence qui prend en charge la majorité des demandes de visa pour ce pays de l’Europe centrale.

Dans ce sens, l’ambassade a rappelé que cela fait «onze mois qu’une ligne d’Air Algérie dessert directement Budapest, et pendant ce temps, le nombre de visa accordé par la Hongrie aux Algériens a quadruplé». La ligne aérienne de la compagnie de transport a été inaugurée, rappelle-t-on, le 16 septembre 2016. Par ailleurs, «le déplacement de l’ambassadeur a permis de faire le point, avec le directeur régional de VFS Global, M. Nabil Hamidoun, et de présenter Mme Adrienn Kézsmarki, Chef de mission adjointe chargée des affaires consulaires, nouvellement arrivée à l’ambassade», ajoute la même source. (APS)