Dialogue national : Le SNAPAP Â« salue Â» lâ€™appel du Premier ministre

Le dialogue national auquel a appelé Abdelmadjid Tebboune ne laisse visiblement pas indifférent la classe politique, organisations syndicales et mouvement associatif. Le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique a clairement fait part de son intérêt pour cette proposition. C’est en tout cas ce qu’a révélé son secrétaire général, lors d’un point de presse, animé, hier, au siège du SNAPAP. Belkacem Felfoul a confié en effet que le secrétariat national du syndicat s’est réuni récemment pour examiner la question et essayer de trouver les meilleures formules en vue d’une participation efficace à ce dialogue ouvert avec les partenaires politiques et sociaux du gouvernement. «Nous sommes d’ores et déjà partie prenante. C’est une démarche que nous encourageons, car seuls le dialogue et la concertation entre toutes les composantes de la société peuvent résoudre nos problèmes et faire avancer l’Algérie», a-t-il affirmé. Il y a lieu de rappeler que le Premier ministre avait indiqué, en mai dernier, lors de la présentation du plan d’action de son gouvernement, devant l’Assemblé populaire nationale, que le gouvernement est prêt à «ouvrir» des canaux du dialogue et de concertation avec «toutes» les composantes du tissu national, qu’elles soient politiques, syndicales, académiques ou associatives, pour expliquer la démarche de l’Exécutif et obtenir la confiance et l’adhésion du peuple. «Le gouvernement est conscient qu’un consensus autour des questions nationales majeures facilitera grandement la réalisation des objectifs tracés dans son plan d’action pour la mise en œuvre du programme du Président de la République», avait souligné Tebboune qui a relevé l’importance d’atteindre un consensus national pour gérer la crise économique en vue de préserver l’indépendance et la souveraineté nationales dans la prise de décision. Le SNAPAP a mis à profit cette opportunité pour rappeler ses revendications, dont la nécessité, selon son SG, de revoir le nouveau code du travail. Belkacem Felfoul a indiqué que le Secrétariat national du SNAPAP a installé des commissions nationales chargées d’examiner les principales lois en relation avec le monde du travail, à l’image de la loi sur le retraite et de la loi sanitaire. À propos de cette dernière, le secrétaire général du Syndicat national autonome du personnel de l’administration a plaidé pour un débat avec tous les acteurs concernés, notamment les spécialistes et les experts du secteur, en vue de l’enrichissement de la loi, et ce avant sa présentation devant le Parlement. «Il faut ouvrir un débat national pour arriver à un consensus», a souhaité Felfoul qui appelle au maintien de la retraite sans condition d’âge pour les travailleurs qui comptabilisent 32 ans d’expérience.

