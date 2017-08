Environnement : un inventaire lexical en langues arabe et amazighe

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a procédé, hier au siège du ministère, à la signature d’une convention de partenariat entre son ministère, le haut Conseil de la langue arabe, ainsi que le Haut-Commissariat à l’amazighité.

Paraphée par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, le Président du Haut Conseil de la langue arabe, Belaïd Salah, et le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El- Hachemi Assad. Cette convention a pour objectif de promouvoir et de généraliser l’utilisation des deux langues nationales arabe et amazigh dans la science et la technologie. Elle vise également à la généralisation des termes techniques utilisés dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.

S’exprimant à cette occasion, Mme Fatma-Zohra Zerouati a fait savoir que cet accord, premier du genre dans le secteur de l’environnement, permettra une meilleure compréhension de la terminologie liée au secteur environnemental et dans les deux langues arabe et amazigh.

«Cette convention va permettre de promouvoir ces langues à travers la traduction des terminologies du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, pour pouvoir donner une valeur ajoutée à l’environnement et à l’écocitoyenneté en Algérie», a indiqué la ministre de l’Environnement. Rappelant que la colonne vertébrale du secteur de l’Environnement est la sensibilisation et la prévention, elle a relevé, dans ce sens, que ce protocole d’accord vise, en premier lieu, à élaborer un inventaire lexical des termes employés dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables, et ce dans les trois langues arabe, amazighe et française. «Une commission, composée de neuf membres représentant ces trois institutions signataires, sera installée dès aujourd’hui pour la réalisation de ce projet.»

Mme Zerouati explique que la promotion des langues arabe et amazighe est un devoir, surtout que, la Constitution les stipule comme langues nationales.

Si El-Hachemi Assad, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, a salué l’initiative, estimant que ce genre de convention devrait se généraliser avec les autres ministères. «Il y a cette relation de partenariat qui se consolide avec les ministères. Le ministère de l’Environnement est désormais un autre secteur partenaire du HCA, et on ne va pas se satisfaire de cette convention seulement, on va travailler plus pour généraliser la langue amazigh dans tous les secteurs», a-t-il affirmé.

M. Assad a considéré que cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à promouvoir la langue amazighe.

S’agissant de la commission qui va élaborer l’inventaire, le SG du HCA explique que cette commission sera composée de compétences dans le domaine. «3 éléments du HCA, 3 du Conseil de la langue arabe et 3 compétences du secteur de l’Environnement, vont travailler ensemble. En tant qu’institution, on va réunir toutes les conditions pour leur permettre de travailler et de faire un inventaire lexical», a-t-il dit.

Le président du haut Conseil de la langue arabe, Belaïd Salah, a appelé à ce que la culture environnementale soit celle du quotidien. Il a avancé que le lexique qui sera produit en vertu de cet accord devrait se baser sur des données contextuelles spécifiques à notre environnement.

Salima Ettouahria