Le chiffre du jour : 6,76 milliards de dollars

En Egypte, les subventions au carburant ont atteint 120 milliards de livres (6,76 milliards de dollars) au terme de l’année fiscale 2016-2017 qui s’est achevée en juin dernier. Ce montant représente plus que le double des 51 milliards de livres investis dans ces subventions un an plus tôt. Cette statistique vient donc justifier a posteriori la décision de l’Exécutif de suspendre cette mesure.