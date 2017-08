Production de cÃ©rÃ©ales : meilleure que lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente

La production nationale de céréales sera, cette année, «meilleure» que celle réalisée l’année dernière, a affirmé, hier à Constantine, le directeur de la régulation et du développement de la production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari. «Le stress ressenti dans des wilayas de l’Est du pays en matière de production céréalière, a été apaisé par la forte productivité enregistrée dans les régions du Centre et de l’Ouest du pays», a déclaré à l’APS le même responsable, faisant part d’un volume de production devant dépasser les 35 millions de quintaux de céréales, toutes variétés confondues, au titre de l’actuelle campagne moisson-battage qui devra prendre fin dans quelques jours. Le même responsable, rappelant que la région Est du pays s’est distinguée, au cours de la précédente saison agricole, par une production céréalière significative, a souligné que les conditions climatiques, notamment la faible pluviométrie dans plusieurs wilayas de l’Est, ont énormément affecté la production céréalière cette année.

Saluant les efforts déployés par les producteurs et les agriculteurs dans l’amélioration de la production agricole, le directeur de la régulation et du développement de la production agricole a mis l’accent sur l’importance de l’encadrement technique assuré par l’Etat dans ce domaine. Il a, dans ce sens, rappelé les moyens mobilisés pour la mise en valeur des terres en jachère, le renforcement des systèmes d’irrigation et l’approvisionnement en divers substances et équipements indispensables à l’activité agricole.