DÃ©veloppement en Afrique : lâ€™impact du tourisme

Secteur dynamique, générateur de fortes valeurs ajoutées, le tourisme africain se développe à un rythme appréciable. Disposant d’un fort potentiel de croissance, son impact sur le développement des activités économiques, commerciales ainsi que les services n’étant pas à démontrer, le tourisme s’est imposé comme étant « un contributeur clé pour le PIB du continent et génère plus de 21 millions d’emplois ».

Les données contenues dans le rapport « Développement économique en Afrique en 2017 », publié par la Cnuced (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) confirme l’importance de la part de ce secteur dans le PIB et de l’emploi dans différents pays africains. Les statistiques indiquent que, « la contribution totale du tourisme au PIB (qui comprend les impacts directs, indirects et imputés) est passée d’une moyenne de 6,8% entre 1995-1998 à 8,5% du PIB sur la période 2011-2014 ».

Aussi, les données précisent que, « les trois pays les plus axés sur le tourisme, en termes de contribution du secteur au PIB, sont les îles Seychelles (62%), le Cap vert (43%) et l’île Maurice (27%) ». L’autre indicateur souligné par cette étude récente démontre que « les économies africaines exportatrices de pétrole sont les moins dépendantes du tourisme » qui demeure un important pourvoyeur de postes de travail sur le continent.

En 2011-2014, « le tourisme a généré en moyenne plus de 21 millions d’emplois. En tant que secteur à forte intensité de main-d’œuvre avec de faibles obstacles à l’entrée et une forte capacité d’absorption pour la création d’emplois tant pour les travailleurs qualifiés que pour les travailleurs non qualifiés, le tourisme peut stimuler la croissance et la diversification de l’économie africaine », souligne le document.

Le tourisme continental et intra-régional en Afrique, ce dernier étant en constante croissance, en termes de volume et de valeur, « augmente avec environ 4 touristes internationaux sur 10 originaires d’Afrique », sachant que pour le cas de l’Afrique du Nord, « ce ratio est de 2 sur 10, tandis qu’en Afrique subsaharienne, 2 des 3 touristes internationaux proviennent du continent ».

En 2011-2014, les recettes d’exportation du tourisme ont représenté 46% des exportations de services et 7% des exportations totales.

D. Akila