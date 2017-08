Croissance Ã©conomique : Bonne performance

La performance du secteur réel de l’économie nationale en 2016 a été bonne, et ce en dépit des déséquilibres extérieurs et budgétaires.

C’est ce qu’a indiqué la Banque mondiale dans son rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie. Ces résultats positifs sont le fruit des mesures qui ont été prises pour faire face à la crise induite par la chute des prix du pétrole depuis l’été 2014. Une situation, il faut le reconnaître, très difficile, pour un pays dont l’économie est dépendante surtout du pétrole. En effet, dans un document, dont une copie nous a été remise, la BM a souligné que

« l’Algérie a connu une croissance relativement forte, principalement sous l’effet du rétablissement de la production d’hydrocarbures, dont l’impact a plus que compensé le ralentissement de la croissance du PIB hors hydrocarbures». Le rapport fait savoir que

« le produit intérieur brut aurait enregistré une croissance estimée à 3,5% en 2016, en légère baisse par rapport à 2015. Cette croissance soutenue a bénéficié d’une reprise de la production d’hydrocarbures, qui a augmenté de 6,1 % en 2016 en hausse par rapport à 0,4 % en 2015». Il dira dans ce sens que « la croissance hors hydrocarbures s’est ralentie, passant de 5% en 2015 à 2,9% l’an dernier, sous l’effet du repli observé dans les secteurs de l’agriculture, en raison des mauvaises conditions climatiques, de l’eau et de l’énergie, et d’autres secteurs». «Malgré la baisse brutale des prix pétroliers, qui ont chuté de 100 USD en 2014 à 46 USD en 2016, a ajouté la même source, ce ralentissement demeure toutefois modeste. La contribution des explorations à la croissance a augmenté en 2016 , tandis que les importations à la consommation des administrations publiques ont apporté une contribution négative à celle-ci». Cette croissance soutenue est, en partie, le résultat d’un ralentissement des finances publiques qui ont permis de réduire le déficit budgétaire à 13,7% du PIB en 2016, contre 16,2% en 2015. Les autorités ont appliqué avec un certain succès l’ensemble des politiques de consolidation bugétaire adoptées dans le budget 2016. Celui-ci prévoyait une baisse de 9% des dépenses, principalement, d’investissement, et une augmentation de 4% des recettes budgétaires basées sur une hausse de 36% des prix de l’essence, et un alourdissement des taxes sur l’électricité et les immatriculations de véhicules.

Le budget conférait également aux autorités financières le pouvoir d’approuver de nouvelles réductions des dépenses dans le cas où les prix du pétrole seraient inférieurs au prix moyen hypothétique prévu, ainsi que d’autoriser, le cas échéant, des emprunts extérieurs. Selon les estimations, les dépenses publiques n’auraient reculé que de 3,6 % en raison d’une réduction de 8,1% des dépenses en capital. Le compte courant de la balance des paiements a affiché en 2016 un déficit estimé à 15,6% du PIB. Les importations ont diminué de 5,9% en 2016, un recul loin d’être comparable à la contraction brutale des exportations de l’ordre de 16,8% au cours de la même période. La baisse des importations résulte en partie de la nouvelle politique de délivrance de licences d’importation visant à réduire le déficit du compte courant. S’agissant du chômage, le rapport de la BM a précisé qu’il est très élevé et persistant dans la frange des jeunes, ce qui est un signe qui témoigne du manque d’opportunités économiques d’amélioration du niveau de vie des ménages. Selon les dernières données disponibles, en septembre 2016, le chômage a augmenter pour s’établir à 10,5%, contre 9,9% en avril 2016.

Makhlouf Ait Ziane