Fil rouge spÃ©cial incendie : un relais utile

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a mis en exergue, hier, depuis Boumerdès, le rôle des radios locales des 48 wilayas en tant que vecteur de communication efficace, intégré dans un système d’alerte et de prévention des catastrophes naturelles, sans négliger la nécessité de responsabiliser le citoyen quant à informer les instances concernées au moyen des radios locales à n’importe quel moment. Il a indiqué que « le fil rouge spécial incendie est là, et a pour finalité de contribuer à juguler l’ampleur des catastrophes des feux de forêts ».

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Communication a responsabilisé la presse nationale, les radios locales, afin qu’elles sensibilisent nos compatriotes sur l’acuité des dangers des feux de forêts, leurs répercussions sur les riverains, la faune naturelle et animale. Il a souligné l’utilité de l’implication active du citoyen dans cette campagne de lutte contre ces calamités car, a-t-il dit, « on est tous touchés ».

Il est à rappeler dans ce cadre que le fil rouge spécial incendie a été lancé le 5 août passé par le ministère de la Communication. De nombreux appels ont été adressés par des auditeurs aux radios locales disséminées à travers le pays.

Ce sont des relais qui sont sollicités pour sensibiliser le citoyen à propos de la lutte contre les feux de forêts.

Sur l’état des lieux, le ministre a reçu des explications de la part des cadres de la protection civile sur les difficultés de la route pour arriver au contact des foyers d’incendies pour les éteindre, de secourir les riverains parfois encerclés par les flammes. Après avoir encouragé les soldats du feu à accomplir leur mission, M. Kaouane a fait savoir que « dès que l’atmosphère se froidit et s’apaise, nous commencerons la campagne de boisement », afin de revivifier le couvert végétal vert qu’on est en train de perdre, à cause des incendies qui ravagent nos forêts.

Dans un autre contexte, le premier responsable du secteur de la Communication a fait le tour de l’actualité de la presse nationale, déclarant qu’elle est en mouvement, avant de mettre l’accent sur le prix du Président de la République du journaliste professionnel, en particulier sur la thématique de cette année, axée justement sur l’environnement.

A propos de la fermeture de quelques titres quotidiens, le ministre a parlé de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, de la presse écrite publique, de la carte de presse professionnelle, en précisant que « les journalistes professionnels seront les seuls détenteurs exclusifs de ce document ».

Le sous-directeur de la coordination des radios locales : « l’interactivité avec le citoyen nous intéresse »

Le sous-directeur de la Coordination des radios locales, Salah Sayoud, a insisté sur le rôle du citoyen, appelé à contribuer à la réussite de cette initiative « fil rouge spécial incendie établi par le ministère de la Communication ». Dans une déclaration, M. Sayoud a expliqué que « la participation du citoyen à informer l’administration concernée sur les incendies, dans les différentes régions du pays, est un atout important pour les instances officielles. Dans ce cadre, le même responsable a fait savoir que « nous avons reçu 190 communications, dont 30 sont des appels pour dépister toute velléité de déclenchement de feux de forêts. Par ailleurs, M. Sayoud a particulièrement insisté sur l’interactivité du citoyen avec la radio locale.

La radio locale de Boumerdès fête son 5e anniversaire

Après avoir apprécié les efforts fournis par les cadres de la radio locale de Boumerdès, le premier responsable du secteur de la Communication, M. Djamel Kaouane, a remercié les cadres de cet organe d’information de proximité, notamment les journalistes qui ont relevé le défi, malgré leur jeune âge et leur expérience modeste, afin d’informer le citoyen. Cette radio a consacré un programme pour la saison estivale, notamment des émissions de divertissement et de culture, en consacrant des plateaux de sensibilisation. Ainsi, des espaces sur les causes et les conséquences des feux de forêts et l’importance de mettre les instances concernées au courant, constituent une priorité pour cette radio qui a fait aussi des reportages sur le bilan des incendies et sur les désagréments provoqués par les coupures d’électricité.