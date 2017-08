CNMA : 100 agriculteurs indemnisÃ©s

Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabyles, a déclaré que la caisse, en partenariat avec les caisses régionales, sont parvenues à indemniser pas moins de 100 agriculteurs assurés, touchés par les incendies de forêts, et ce, à travers 17 wilayas.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que l’opération se poursuit après étude des dossiers des victimes des derniers incendies.

M. Benhabyles a fait savoir dans le même ordre d’idée qu’une enveloppe de plus d’un milliard de centimes a été consacrée à cet effet. L’indemnisation des agriculteurs se fait après la visite qu’effectue un expert aux terres agricoles parcourues par les flammes.

M. Benhabyles a ajouté que l’opération se poursuit pour les agriculteurs possédant un contrat d’assurance en présence des experts afin que l’activité agricole au niveau de ces terres reprenne rapidement.

Le directeur général de la CNMA a annoncé également que les filiales de la caisse au niveau national vont procéder à l’indemnisation des agriculteurs non assurés, en s’engageant à remettre ces indemnisations à qui de droit.

Il y a lieu de rappeler que M. Tebboune a donné des instructions et recommandations lors du dernier Conseil interministériel consacré à l’examen du point de situation des modalités d’indemnisation des victimes afin d’accélérer le processus d’indemnisation, et ce, après avoir pris connaissance des éléments d’information exposés dans les comptes rendus des ministres, des responsables directement impliqués et des walis.

Ainsi, le Premier ministre a demandé de «constituer une commission intersectorielle constituée des ministères de l’Intérieur, des Finances et de l’Agriculture, à l’effet d’assurer le suivi des opérations d’indemnisation dans un délai n’excédant pas les 40 jours et ce, conformément aux instructions du président de la République.

Il a demandé, également, «de veiller avec l’apport des parties qualifiées dans les travaux d’évaluation et d’expertise, à la réalisation diligente d’un bilan exhaustif et individualisé faisant ressortir, par wilaya, la nature et la consistance des dégâts occasionnés, et de procéder à la révision et à l’amélioration du dispositif réglementaire déterminant les critères et modalités relatifs à l’ouverture du droit à l’indemnisation». Le Premier ministre a insisté sur le soin particulier à accorder à cette mission.



Les indemnisations ne seront versées qu’aux véritables victimes



De son côté, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé récemment qu’ «il n’y aura pas d’indemnisation concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêts avant de procéder à des investigations, afin que les indemnités soient versées aux véritables victimes et ce, conformément aux instructions du président de la République».

Le ministre a affirmé que «les responsables de ces incendies seront traduits en justice», précisant que certains ont tenté d’endommager les ressources forestières à des fins personnelles». Après avoir rappelé que la wilaya de Bejaia a été «la plus touchée», M. Bedoui a souligné que l’Etat, en application des instructions du président de la République, a mis en place tous les moyens nécessaires pour maîtriser ces incendies.

Le ministre a appelé à une meilleure coordination entre la Protection civile et son homologue tunisienne pour faire face aux incendies au niveau des régions frontalières.

Sarah A. Benali Cherif