Lâ€™ambassadeur dâ€™Ã©thiopie Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : opportunitÃ©s dâ€™affaires Ã  dÃ©velopper

L’ambassadeur d’Éthiopie, M. Solomon Abebe, qui a effectué une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a rappelé, dans une conférence de presse, la qualité et l’ancienneté des relations entre les deux pays qui remontent au temps où l’Éthiopie était un royaume. L’Éthiopie est intervenue dans le conflit entre l’Algérie et le Maroc en 1963. L’Algérie a fait de même quand l’Éthiopie est entrée en guerre contre l’Érythrée. Nos deux pays qui sont panafricanistes ont toujours été à l’avant-garde du combat pour la libération du continent. Ils ont soutenu les pays contre le joug colonialiste, comme ils ont œuvré pour le renforcement des structures africaines, a noté le diplomate qui a regretté que les relations économiques ne soient pas au niveau des rapports politiques qu’il a qualifié d’excellents. «Les échanges sont insignifiants», a indiqué l’ambassadeur qui a visité plusieurs usines. Il a relevé également que l’absence d’une ambassade éthiopienne à Alger pendant de nombreuses années n’a pas favorisé le développement de ces relations. Mais, depuis son ouverture il ya un an et quatre mois, comme il l’a rappelé, un travail intense a été accompli. «Nous avons commencé par réunir les hommes d’affaires des deux pays, a-t-il dit, pour explorer les possibilités d’investissements.» Au passage, il a fait remarquer que l’Éthiopie n’est plus un pays de famine et d’enfants malades, comme le caricaturaient les médias occidentaux. Il a réalisé une croissance à deux chiffres en 15 ans. Revenant sur la politique de développement de son pays, ce dernier a expliqué que le gouvernement éthiopien s’est occupé d’abord de l’agriculture, en assurant une formation aux paysans qui forment 95% de la population du pays. «Cela a permis, a-t-il dit, d’améliorer leur productivité qui est passée de 10 à 35 quintaux par hectare.» L’industrie qui est le second cheval de bataille a été développée ensuite par la formation avec une orientation de 70% des étudiants vers les filières techniques, ainsi que par une ouverture vers les capitaux étrangers. «Des sociétés américaines, allemandes, turques et chinoises parmi les plus prestigieuses se sont installées en Éthiopie», a noté l’ambassadeur qui a invité nos hommes d’affaires à suivre cette dynamique. «Ceux qui veulent le faire ont droit à un concours à hauteur de 70% du gouvernement éthiopien pour implanter leurs usines», a-t-il annoncé.

F. D.