Fil rouge spÃ©cial incendie : proximitÃ©

Des centaines d’appels téléphoniques de citoyens ont été reçus par les radios locales au niveau des 48 wilayas, dans le cadre du «fil rouge spécial incendies», lancé, depuis samedi dernier, par le ministère de la Communication, pour signaler des feux de forêt. À ce propos, les radios locales ont reçu plusieurs centaines d’appels téléphoniques des auditeurs, pour signaler, notamment, le départ de feux de forêt ou demander des informations concernant les mesures pratiques relatives à ce dispositif. Ainsi, pour la journée de lundi, les radios ont reçu 130 appels de citoyens à travers lesquels il a été signalé le départ de feux de forêt et valorisé cette louable initiative, selon les chiffres communiqués par la Radio algérienne. Il est à rappeler que le ministère de la Communication avait installé, samedi dernier, un «fil rouge spécial incendies» de forêt au niveau de l’ensemble des radios locales. Ce dispositif se veut «une passerelle et une plateforme de communication d’urgence en mettant 24H/24 et 7J/7, des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens afin de permettre aux radios locales de relayer toutes sortes d’informations citoyennes et/ou institutionnelle susceptibles de contribuer, avec l’ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents sur le terrain des opérations, à sensibiliser contre le fléau, à des départs de feux, à voler au secours des personnes en détresse et à favoriser une fluidité de la circulation de l’information et de prévention», avait précisé le ministère dans un communiqué.

Tlemcen

Echo favorable

Une quarantaine d’appels de citoyens a été reçue en deux jours sur le fil rouge installé au niveau de la radio locale de Tlemcen, a-t-on appris du directeur par intérim de cette station. Les appels ont été enregistrés au numéro «043-41-74-03» l’après-midi du samedi 5 août (20) et la matinée du dimanche (19), a indiqué, M. Tewfik Bensalama à l’APS, signalant que parmi les coups de téléphone reçus, samedi, il y avait un début de feux de forêt à Bordj Arima, signalé en direct par un citoyen se rendant à la plage de Marsa Ben M’hidi. «C’est là, concrètement, l’objectif du fil rouge installé par le ministère de la Communication en étroite coordination avec la Radio nationale au niveau des 48 radios locales du pays», a-t-il souligné. Après avoir mis l’accent sur la participation citoyenne à cette opération, M. Bensalama a indiqué qu’aucun fait n’est à signaler durant la journée du lundi 7 août, selon le bulletin de renseignements quotidien (BRQ) que la radio locale est tenue de transmettre à la centrale. Ce numéro de téléphone est ouvert 7j/7 et en H/24 à tous les citoyens témoins d’un début d’incendie en forêt ou d’un feu de forêt, a-t-il rappelé, précisant que les journalistes et animateurs de la radio sont mobilisés pour leur répondre.

Par ailleurs, les trois émissions de sensibilisation, organisées par la radio durant les trois derniers jours, ont eu un engouement particulier auprès des auditeurs qui ont suivi les interventions des représentants de la Protection civile, de la Conservation des forêts et du Parc national de Tlemcen. Plus de deux-cents hectares de forêts ont été endommagés par les 14 incendies recensés depuis le 1er juin écoulé par les services de la Protection civile dans la wilaya de Tlemcen. Ces feux de forêts ont touché 5,95 ha de pin d’Alep, 63,5 ha de maquis, 137,2 ha de broussailles et 2,5 ha d’Alfa, entre autres.

TIARET

Pleins feux



La radio locale de Tiaret a fait état hier de la réception de 29 appels téléphoniques depuis la mise en place de la ligne rouge spécial incendies. Parmi ces appels, 25 ont été reçus dans la journée au cours de l’émission radiophonique consacrée à la prévention des incendies, a précisé la responsable du service de programmation et directrice par intérim de la station, Zohra Berbara. Cette émission, a-t-elle indiqué, a été animée avec la participation des services de la Conservation des forêts, de la Protection civile, des Ressources en eau, des Barrages et du mouvement associatif voué à la protection de l’environnement. Le bilan de la Conservation des forêts fait état de 11 incendies depuis le début de l’année à Tiaret, ayant ravagé 20 hectares de couverts forestiers. De son côté, la Protection civile a effectué 7 interventions durant les deux dernières semaines de juillet, suite à la déclaration d’incendies qui ont détruit 14 ha d’espaces forestiers. (APS)

Tizi Ouzou

Pertes considérables

Plus de 113 000 oliviers ont été brûlés à travers les 51 communes touchées par les incendies au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou durant le mois de juillet dernier, a-t-on appris de la direction des services agricoles (DSA). Situé dans des zones montagneuses boisées difficiles d’accès aux éléments de la protection civile, l’olivier a subi des pertes importantes au niveau de certaines régions comme Aït Yahia Moussa où 40.000 arbres ont été détruits par les feux et Timizart où 18.000 autres ont été touchés, a-t-on affirmé.

Le recensement effectué au niveau des municipalités sur la base de déclarations faites par les agriculteurs des localités touchées font ressortir également des pertes estimées à 30.000 arbres fruitiers ravagés par les flammes, a-t-on fait savoir. Les données transmises à la DSA font par ailleurs, état de 44 hectares de céréales partis en fumée au niveau de différentes régions concernés par les feux, notamment Timizart où les agriculteurs ont perdu 22 hectares de blé dur, a-t-on souligné. L’apiculture n’a pas été épargnée par les incendies ravageurs qui sont venus au bout 3.300 ruches pleines à travers les 51 communes qui ont connu des départs de feux durant le mois de juillet, a-t-on affirmé, avançant le chiffre de 6200 bottes de foin brûlés durant cette même période. La localité d’Aït Yahia Moussa était la plus touchée par les feux avec plus de 7.900 hectares de végétations parcourus par les flammes qui ont également causé la mort d’un citoyen et la blessure de trois autres, a-t-on rappelé. Après le recensement effectué sur la base des déclarations des agriculteurs, les commissions chargées de l’opération au niveau des communes et des daïras ont entamé dimanche leurs sorties sur le terrain dans le but constater et recenser les dégâts occasionnés, et entamer par la suite les opérations d’indemnisation des victimes.

Khenchela

Circonscrire les dégâts

La radio locale de Khenchela a mis en place, à l’instar des autres radios locales à travers le pays, le fil rouge spécial incendies de forêts ouvert H/24 aux auditeurs pour signaler tout départ de feu dans la région, ont indiqué des responsables de cet établissement d’information.

Le fil rouge (032.72.75.69), mis en place conformément aux instructions du ministère de la Communication et opérationnel depuis samedi dernier, reçoit les appels des citoyens s’agissant des incendies, notamment avec la vague de chaleur exceptionnelle qu’a connue la région.

Soulignant que jusque-là aucun appel d’alerte n’a été reçu, la même source a indiqué que le fil rouge permettra de signaler le déclenchement d’un feu en temps réel et contribuera à circonscrire les dégâts en cas de sinistres. Depuis juin dernier, trente-sept incendies ayant causé la destruction de 140 hectares de forêts, de maquis et de broussailles ont été enregistrés dans la wilaya de Khenchela, a indiqué, de son côté, l’inspecteur à la Conservation des forêts, Abdallah Nesighaoui, signalant que 70 hectares de la forêt d’Ouled Yaâgoub, dans la commune de Tamza, sont partis en fumée.

Le même responsable a indiqué qu’actuellement, des éléments de la conservation des forêts, appuyés par les éléments de la protection civile, se déploient pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans la zone de Bouberou dans la forêt d’Ouled Yaâgoub.

Sétif

Dispositif de prévention rigoureux

La wilaya de Sétif, connue pour ses hautes plaines et ses céréales tant de fois chantées, n’est pas également sans se caractériser par son relief montagneux et ses massifs forestiers, au nord, la chaîne des Babors culminant à plus de 2.000 mètres, constituant un véritable musée à ciel ouvert de par la richesse de la faune et la flore, sur les Hauts-Plateaux, Djebel Megress, et au sud, la forêt de Boutaleb et Righa Dahra qui culmine à 1.886 mètres et se veut être le maillon fort du paysage forestier dans cette wilaya en occupant à elle seule plus de 50.000 hectares. De véritables massifs forestiers qui s’étalent sur plus de 102.313 hectares, soit 15,62 % de la superficie de la wilaya, et lui confèrent ainsi bien des atouts, en dépit des précipitations réduites à leur plus simple expression, avec une moyenne de 400 mm/an.

Dans ce contexte, les réalisations et autres travaux initiés au titre des programmes du Président de la République n’ont pas été sans préserver, en grande partie, cet important patrimoine forestier composé de pin d’Alep sur 48.000 ha, de chêne vert, de chêne liège et de cèdre de l’Atlas, de ce terrible fléau qu’est le feu.

Des programmes qui ont permis, grâce à la vigilance des forestiers et la volonté déployée souvent sur un terrain difficile, d’entreprendre (programme 2005-2009) 70.700 m3 de travaux de correction torrentielle, plus de 88.000 hectares de travaux sylvicoles, reboisement et repeuplement et l’ouverture de 2.226 km de pistes pour ne citer que ces exemples auxquels vient s’ajouter la plantation de 150 ha d’oliviers et 150 autres de chêne liège.

Autant d’actions qui n’ont pas été sans être consolidées d’année en année et qui ont permis de relever à l’issue de la dernière session de l’APW que 26 opérations inscrites au programme sectoriel étaient en voie de réalisation avancée en 2017, touchant entre autres, le reboisement de 1.347 ha, 1.363 autres de repeuplement et l’ouverture de 275 km de pistes qui ont sans doute facilité l’accès aux services des forêts et de la protection civile vers des feux de forêts afin de les maîtriser à leur départ.

A ce titre, souligne Saci Haga, chef de service protection chargé de la communication au niveau de la conservation des forêts de la wilaya de Sétif, « nous avons enregistré depuis la fin du mois de juin, 85 interventions, dont seulement 19 ont pris des proportions importantes, et la surface globale incendiée à été de 780 hectares dont 28 ha de forêts, 591 hectares de maquis,125 hectares de broussaille et 33,5 hectares de vergers ». Notre interlocuteur soulignera également que sur tout ce potentiel, 680 ha ont été ravagés par deux seuls incendies, avant de revenir sur le dispositif qui a été mis en œuvre depuis l’installation du comité opérationnel par le wali et notamment la 3e phase de ce dispositif dès le 1er juin 2017 et mettre l’accent sur « l’installation de 16 brigades mobiles, 8 brigades de première intervention, la mise en place de 4 véhicules lourds contre les feux et celle de 20 postes vigiles, auxquels vient s’ajouter l’aménagement de 1.700 km de pistes existantes à travers les différents massifs forestiers et 230 ha de tranchées pare-feu avec 80 points d’eau, de même que tout un dispositif de moyens humains composé de 200 agents d’intervention des forêts et 400 autres travailleurs. »

Dans ce contexte, comme il relèvera que le dispositif préventif aura occupé une bonne place avec une stratégie fondée sur la mobilité du dispositif d’intervention en fonction des données climatiques quotidiennes de la wilaya et la prise en compte du degré de sensibilité de chaque massif ou zone forestière.

Des actions d’envergure que le fil rouge mis en place ces derniers jours par le ministère de la Communication avec l’implication de toutes les radios locales du pays est venu consolider dans cette formidable contribution du citoyen, toujours aux côtés de la Protection civile et des service de la Gendarmerie nationale dans cette formidable œuvre de proximité et de citoyenneté qui épargne cette vaste wilaya du pays et lui permet de résister aux terribles effets de la canicule.

F. Zoghbi