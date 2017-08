Grand angle : Utopie ?

La capitulation du Japon le 15 août 1945 et la fin de la Seconde guerre mondiale ont été obtenues au prix de millions de morts. Le Japon demeure à ce jour le seul pays à avoir subi les ravages des armes nucléaires. Les USA ont largué sur Hiroshima et Nagasaki deux bombes nucléaires qui ont provoqué la mort de 214.000 personnes. Les séquelles de cette décision sont encore visibles et le Japon commémore chaque année ce triste anniversaire qui témoigne, d'une certaine manière, de la folie de l'homme. En faisant le choix de larguer des bombes nucléaires, les autorités américaines de l'époque ne pouvaient ignorer les ravages que leur décision allait causer. Des survivants et proches des victimes sont en mesure de témoigner aujourd’hui des effets des engins destructeurs lancés à titre expérimental. Tout comme cela a été le cas de la France coloniale dans le sud de l'Algérie, à Reggane, plusieurs années plus tard. Les victimes algériennes réclament le droit à l'indemnisation. 72 ans après, la communauté internationale, consciente des effets dévastateurs des armes nucléaires, plaide pour un monde sans armes atomiques . Pourtant les principales puissances nucléaires —Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël— le Japon et la plupart des pays de l'Otan ont boycotté les discussions qui ont abouti, début juillet, à l'adoption par 122 Etats membres de l'ONU d'un traité bannissant les armes atomiques. Pis encore, le contexte actuel caractérisé par des échanges virulents entre les Usa et la Corée du Nord d'une part, la volonté du nouveau président américain d'autre part de revoir l'accord nucléaire conclu avec l'Iran, suscite de vives inquiétudes et renseigne surtout sur le peu de volonté politique qui anime les dirigeants de ce monde de se défaire d'une arme utilisée comme un moyen, selon les cas de figure, de persuasion ou de dissuasion. Les menaces proférées par Donald Trump contre la Corée du Nord en raison de ses ambitions militaires, lui promettant le «feu et la colère» alors que Pyongyang a menacé de transformer Séoul en «mer de flammes» et a dit envisager de tirer des missiles près du territoire américain de Guam confirment si besoin l'absence totale d'une velléité de laisser un monde dénucléarisé aux prochaines générations. S'adressant aux Etats qui ont refusé de prendre part aux négociations sur le récent traité adopté par l'ONU, le maire de Nagasaki a eu ces propos révélateurs quant au décalage qui existe entre les victimes et leurs bourreaux : « C'est quelque chose de difficile à comprendre pour ceux qui vivent dans les régions touchées par les bombardements nucléaires.»

Nadia K.