Le Coin du copiste : Didouche Mourad avait ditâ€¦

Didouche Mourad a dit un jour : « Si on meurt sur le champ, préservez nos mémoires pour les générations futures.» Une phrase qui pèse lourd dans le processus de la gratitude envers nos glorieux moudjahidine et martyrs. Des héros qui demeurent, des années après leur disparition, un repère identitaire et un exemple de résistance et de dévouement. Et pour ce, rien n’est plus significatif que de baptiser des édifices et des avenues en leur nom. Cela pérennisera leur passage et sacrifice à jamais dans la mémoire de tous les algériens. Pour l’aspect culturel, un génie parmi tant d’autres, qui a lutté contre le joug colonial avec sa virtuosité, à savoir le célèbre musicologue Haroun Rachid (1930-2010) donne son nom à un édifice culturel qui surplombe le mythique quartier de Bab El Oued, face à l’historique cité de Climat de France. Bouffée d’oxygène pour la jeunesse de la commune d’Oued Koreich qui a historiquement enfanté de grands artistes, le centre culturel est géré par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger. Né le 30 janvier 1932 à Belcourt (Alger), Haroun Rachid fit l´école indigène où il décrocha le certificat d´études en 1945. Il poussa ses études jusqu´à la terminale. En parallèle, il fut initié à la musique grâce au concours du professeur Ferdinand Ribera, un Franco-Italien qui excellait dans le violon. Cela lui a permis d’accéder, en 1945, à l’annexe du Conservatoire de Paris. Au déclenchement de la lutte armée, Haroun Rachid adhère au mouvement révolutionnaire pour devenir chef de cellule de l’Organisation civile du Front de libération nationale (Ocfln) à Alger. Arrêté en 1957 par l´armée française, il connaîtra la vie des camps de concentration de la piscine d’El Annasser, à Sidi Chahmi, Paul Cazelles et Bossuet. Après sa libération, en 1959, Haroun Rachid crée l’Orchestre national de variétés. A l’indépendance, il sera à l’origine de la création des orchestres de variétés et symphoniques dont les plus prestigieux sont «Nassim», «Min dimaï el qoloub» et «Nachid el oumma». Co-compositeur de l’hymne national Qassaman pour avoir fait les arrangements, il a à son actif plusieurs compositions et une carrière de formateur en qualité de professeur émérite au Conservatoire d’Alger. Il tire sa révérence le 22 mai 2010 à l’âge de 78 ans.

