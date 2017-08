DÃ©cÃ¨s Ã  81 ans de Glen Campbell : Une lÃ©gende de la musique country

La légende de la musique country Glen Campbell, interprète notamment de "Rhinestone Cowboy" et qui a vendu des millions d'albums au cours de sa longue carrière, est décédé à 81 ans, a annoncé sa famille mardi. Campbell souffrait de la maladie d'Alzheimer. Le chanteur, habitué à figurer dans les classements des meilleures ventes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1960, avait publié en juin son dernier album, intitulé "Adios".

A ses débuts Glen Campbell, avait joué pour les stars Elvis Presley et Frank Sinatra et avait accompagné en tournée les Beach Boys lorsque le chanteur Brian Wilson avait pris ses distances avec le groupe pour quelques temps. Il a également eu sa propre émission à la télévision, "The Glen Campbell Good Time hour", entre 1969 et 1972. Son plus gros succès, "Rhinestone Cowboy" sorti en 1975, s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires.

Il était né le 22 avril 1936 dans une petite ville de l'Arkansas (sud), septième d'une fratrie de douze enfants.(APS)