Salle de rÃ©pÃ©titions du ThÃ©Ã¢tre dâ€™Oran : Elle sera bientÃ´t baptisÃ©e Sirat Boumediene

Une bonne nouvelle pour la communauté des artistes et hommes du 4e art de la ville oranaise : Le nom du regretté comédien Sirat Boumediene (1947-1995), immense acteur des planches et diseur de textes dramaturgiques de haute portée intellectuelle, sera attribué prochainement à la salle de répétitions du Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, a indiqué, lundi, le Directeur de cette structure culturelle.

C’est un site électronique qui reprend l’information d’un entretien entre Mourad Senouci et l’APS qui a jugé utile d’annoncer l’événement qui, selon toute vraisemblance, se prépare dans un mois et quelques semaines. Même si le nom d’Abdelkader Alloula est à lui seul évocateur de résistance culturelle à travers des pièces d’auteur, l’hommage posthume au grand comédien qui a servi ce dernier avec beaucoup de talent et de représentativité dans le monde de la scène théâtrale est également au regard de son inoubliable interprétation un geste en direction de la famille des comédiens disparus.

La baptisation, programmée pour la mi-septembre, interviendra, selon cette source, à l’occasion commémorative sans doute, à la date anniversaire du défunt ou bien le jour de sa disparition.

l’initiative mettra en tout cas en relief le parcours méritoire de l’artiste. « Plusieurs représentations des différents rôles campés par Sirat Boumediene seront animées dans ce cadre devant le public du TRO», signale à l’adresse du journaliste l’interlocuteur interrogé par l’agence de presse. Pour rappel le défunt comédien avait à son actif nombre de prestations brillantes, à l’instar de son interprétation du personnage « Djelloul El-Fhaymi » dans la pièce « El-ajouad » (Les généreux) d’Abdelkader Alloula (1939-1994). Ce rôle valut à Sirat Boumediene le prix de la meilleure interprétation au Festival théâtral international de Carthage (Tunisie, 1985), rappelle-t-on. « L’hommage qui lui est réservé par le TRO donnera le ton à un cycle de rencontres-évocations dédiées aux grands noms de la culture algérienne disparus ou encore en activité », a fait valoir Mourad Senouci. A noter à toutes fins utiles que ce responsable, qui a pris ses fonctions le 12 juillet dernier, a également annoncé la poursuite du processus de numérisation du fonds documentaire du TRO, initié par son prédécesseur Azri Ghaouti, admis à la retraite.

« Cette opération a pour but de mettre à la disposition des jeunes étudiants et chercheurs les ressources documentaires dans le domaine du 4e Art, et ce, aux plans audiovisuel et textuel», déclare Mourad Senouci.

