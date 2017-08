Ligue1 franÃ§aise : Ghezzal, 9e joueur algÃ©rien Ã  porter les couleurs de l'AS Monaco

L'ailier international Rachid Ghezzal, signataire lundi d'un contrat de quatre saisons avec l'AS Monaco, est devenu le 9e joueur algérien dans l'histoire à porter les couleurs de la formation championne de France 2016-2017 de football depuis 1950.

Le premier Algérien à enfiler la tunique "rouge et blanc" fut le milieu de terrain Noureddine Ben Ali entre 1950 et 1952. Il a été suivi par le gardien de but Abderrahmane Boubekeur pendant la Guerre de libération nationale (1954-1958).

A cette époque, le club monégasque avait également enregistré l'arrivée de l'emblématique défenseur de l'équipe du Front de libération nationale (FLN) Mustapha Zitouni qui avait porté le maillot de l'ASM entre 1954 et 1958 avant d'aller monnayer son talent quelques années plus tard au RC Kouba après l'indépendance (1964-1967). L'attaquant Abdelaziz Bentifour, également ancien membre de la glorieuse équipe du FLN, a marqué de son empreinte son passage sur le Rocher entre 1955 et 1958, réussissant à marquer 56 buts en 246 apparitions, avant de rejoindre l'équipe du FLN à Tunis. Le milieu de terrain Hacène Chabri s'est contenté, lui, d'une seule saison du côté de la Principauté (1956-1957).

Il a fallu attendre 36 ans pour voir un autre Algérien, en l'occurrence l'attaquant Bensaâd Bettahar évoluer à l'AS Monaco, lors de la saison 1994-1995. Une saison plus tard, il a été rejoint par l'ancien milieu international Ali Benarbia qui resta jusqu'à 1998, totalisant 121 apparitions (12 buts). Avec Monaco, Benarbia a remporté le championnat en 1997 ainsi que le Trophée des champions (supercoupe) la même année. Enfin, l'ancien international Moussa Saïb a effectué un bref passage à l'ASM lors de la saison 2001-2002, portant le maillot monégasque à sept reprises seulement (1 but).

Liste des joueurs algériens passés par l'AS Monaco



Noms Années de passage Poste



1- Noureddine Ben Ali 1950-1952 Milieu de terrain

2- Abderrahmane Boubekeur 1954-1958 Gardien de but

3- Mustapha Zitouni 1954-1958 Défenseur

4- Abdelaziz Bentifour 1955-1958 Attaquant

5- Hacène Chabri 1956-1957 Milieu de terrain

6- Bensaâd Bettahar 1994-1995 Attaquant

7- Ali Benarbia 1995-1998 Milieu de terrain

8- Moussa Saïb 2001-2002 Milieu de terrain

9- Rachid Ghezzal 2017 Attaquant.