Zidane : 6e titre en moins de deux ans

L'entraîneur français du Real Madrid (Liga espagnole de football) Zinédine Zidane, qui a mené le club merengue à la victoire mardi soir à Skopje (Macédoine) en Supercoupe d'Europe face à Manchester United (2-1), a remporté son 6e titre en moins de deux ans. Avec cette nouvelle consécration, Zinédine Zidane s'est hissé au quatrième rang des entraîneurs du Real Madrid les plus titrés. Le club merengue a glané la quatrième Supercoupe d'Europe de son histoire.

Il s'agit déjà de la sixième ligne au palmarès merengue depuis l'arrivée de l'ancien N.10 de l'équipe de France sur le banc en janvier 2016 en remplacement de l'Espagnol Rafael Benitez. "Zizou" compte déjà dans son escarcelle deux Ligues des champions, une Liga, une Coupe du monde des clubs et donc deux Supercoupes d'Europe. Six trophées récoltés en un an et huit mois. Un total tout sauf anodin puisque Zidane s'installe au quatrième rang des entraîneurs du Real Madrid les plus prolifiques en titres. Il dépasse déjà la plupart de ses illustres prédécesseurs en un temps record. Devant lui, on retrouve Miguel Munoz, largement en tête avec 14 trophées mais en 16 saisons. Deuxième de ce classement, Luis Molowny a soulevé huit coupes en quatre passages sur le banc madrilène. Au troisième rang, Vicente Del Bosque a ramené sept titres en sept ans. Zidane fait donc beaucoup plus vite que tous ceux avant lui et pourrait bien grimper à nouveau dans la hiérarchie. Prochain objectif : la Supercoupe d'Espagne face au grand rival du FC Barcelone. Le match aller se jouera le 13 août au Camp Nou alors que la manche retour est prévue trois jours plus tard à Madrid.