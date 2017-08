Jeux Africains de la Jeunesse 2018 : L'Ã©dition d'Alger officiellement qualificative aux JOJ de Buenos Aires

Les 3es Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ), prévus du 4 au 17 juillet 2018 en Algérie, sont officiellement qualificatifs aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 2018 de Buenos Aires, a rapporté l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) sur son site officiel.

«Le Comité international olympique (CIO) vient d’approuver officiellement l’idée de faire des Jeux Africains de la Jeunesse un événement qualificatif pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été 2018 à Buenos Aires", a indiqué l'ACNOA dans un communiqué. "L'institution de cette décision intervient suite à une modification des dates des JOJ et le prolongement, jusqu'au 31 juillet 2018, de la période de qualification pour les sports individuels", a expliqué la même source, se réjouissant du fait que les JAJ peuvent dorénavant être utilisés comme épreuve de qualification pour certaines disciplines. Suite à cet réaménagement des qualifications pour les JOJ, les Jeux Africains de la Jeunesse en 2018 seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse pour ce qui est des sports individuels. "Dans le même ordre d’idées, la possibilité que deux sports collectifs, à savoir le rugby et le hockey, soient également qualificatifs pour cet événement mondial est envisageable, pour autant que les Fédérations internationales correspondantes acceptent de faire des JAJ, une épreuve de qualification pour leur sport", a ajouté l'ACNOA, citant un écrit du président du CIO, Thomas Bach. L'ACNOA a tenu à rendre hommage à l'instance olympique internationale, estimant que par cette décision, elle vient, une fois de plus, "de confirmer la haute estime qu’elle porte aux JAJ qui sont offerts à la jeunesse continentale".

Il est à rappeler que les JAJ tirent leurs origines des Jeux de l’ACNOA, organisés dans les différentes zones de développement de l’Association en 2006. "C'était une façon d’expérimenter ce concept par l’organisation de diverses rencontres sportives entre jeunes âgés de 14 à 18 ans", a indiqué l'instance africaine, relevant la "grande adhésion" de la part des sportifs, de leurs dirigeants et même des autorités étatiques de divers pays africains. En 2010 au Maroc, ont été lancés les premiers Jeux de la Jeunesse pour rapprocher davantage les jeunes athlètes du continent, les rendre plus compétitifs et accroître le nombre de disciplines sportives pratiquées. La seconde édition des JAJ s'est tenue quatre ans après au Botswana.