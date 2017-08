Transfert : L'AS Rome abandonne dÃ©finitivement la piste Mahrez

L'AS Rome (Serie A italienne de football) a définitivement abandonné l'idée d'engager le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise) Ryad Mahrez après les multiples rejets dont ont fait l'objet ses offres par les «Foxes», rapportent mardi des médias locaux. La dernière offre parvenue du club romain est estimée à 35 millions d'euros et le directeur sportif romain, Monchi a déjà prévenu que le club vice-champion d'Italie n'était pas prêt d'aller au bout des exigences des Anglais. L'ailier de 26 ans, encore sous contrat jusqu’en 2020 avec Leicester et convoité aussi par les Gunners d'Arsenal, avait fait part de sa volonté de partir à l'issue de la saison 2016-2017. Les "Foxes" ont d'abord fixé un prix qui a refroidi les prétendants (50 millions d'euros), avant de revoir leurs exigences à la baisse. Après une saison étincelante marquée par 17 buts en Premier league et un titre de champion, la forme de l'attaquant algérien a baissé la saison dernière (6 buts) alors que le club n'a terminé que 12e du championnat, parvenant néanmoins à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et ce, pour sa première participation dans cette épreuve. Formé au Havre (France), Mahrez s'était engagé avec Leicester en janvier 2014. Six mois après, il accède avec les "Foxes'' en Premier league.