Espagne : Barcelone prÃ¨s d'engager Coutinho

Le FC Barcelone serait proche d'engager le milieu brésilien de Liverpool Philippe Coutinho dans une transaction record pour le club catalan, qui s'active pour combler le vide laissé par le départ de Neymar au Paris SG, selon des médias espagnols. La confirmation du transfert de l'international brésilien "est une question de temps", affirme le journal barcelonais Sport, selon lequel des dirigeants du Barça seraient actuellement en Angleterre pour négocier, et seraient prêts à mettre 90 millions d'euros sur la table. Un autre média, ESPN Deportes, avance la même somme, mais ajoute que des bonus pourraient faire monter la transaction à 120 millions d'euros. Le Brésilien, 25 ans, semble avoir le profil pour pallier sur le flanc gauche de l'attaque le départ de Neymar au PSG contre le paiement de sa clause libératoire de 222 millions d'euros, mais également pour animer du milieu de terrain, en relais du capitaine Andres Iniesta (33 ans). Si l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait indiqué la semaine passée que le Barça pouvait "économiser son énergie" en ce qui concerne Coutinho, le Brésilien a toutefois été laissé au repos lors d'un match amical contre Bilbao ce week-end. Coutinho a joué 182 matches avec Liverpool où il évolue depuis 2013, et y a marqué 42 buts. En sélection nationale, il pointe à 28 matches et 7 buts.