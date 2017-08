AthlÃ©tisme/ Mondiaux-2017 : Le KÃ©nyan Conseslus Kipruto en or sur 3.000 m steeple

Le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique en titre, a remporté le titre de champion du monde du 3.000 m steeple en 8 min 14 sec 12/100e, devant le Marocain Soufiane Elbakkali (8:14.49) et l'Américain Evan Jager (8:15.53). Kipruto avait échoué à la 2e place aux Mondiaux en 2013 et 2015, à chaque fois battu par Ezekiel Kemboi. A seulement 22 ans, Conseslus Kipruto est désormais le chef de file affirmé du Kenya, la nation qui domine le steeple depuis des décennies.

La seule inquiétude autour du vainqueur concernait l'état de sa cheville qui l'a fait souffrir depuis un mois et l'a obligé à ne pas appuyer le pied sur la barrière de la rivière. Néanmoins, le Kenya n'a réussi à placer qu'un seul athlète sur le podium à Londres. Aux derniers Mondiaux, en 2015 à Pékin, le pays avait placé ses quatre représentants aux quatre premières places.