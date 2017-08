Pierre-Ambroise Bosse champion du monde du 800 m

Le Français Pierre-Ambroise Bosse a remporté le titre mondial du 800 m mardi soir au stade olympique de Londres, la première médaille française des Mondiaux-2017. Bosse (25 ans) s'est imposé en 1 min 44 sec 67/100e, devant le Polonais Adam Kszczot (1:44.995) et le Kényan Kipyegon Bett (1:45.21). Après avoir passé les séries et, difficilement, les demi-finales, repêché au temps, Bosse a réussi son coup de poker en attaquant à 200 m de l'arrivée et en résistant jusqu'au bout à ses adversaires