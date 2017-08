Natation, Championnat d'AlgÃ©rie Â«OpenÂ», Abdelkader Kaouah (prÃ©sident de la FAN) : Â«un bon niveau techniqueÂ»

Le Directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelkader Kaouah, a qualifié de «bon», le niveau technique du Championnat d'Algérie «Open», disputé du 3 au 7 août à Alger et dominé par le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) chez les messieurs et les dames.

Globalement, il y avait un bon niveau technique durant toutes les épreuves de la compétition, notamment chez les messieurs. On a enregistré la participation d'un mix de nageurs entre ceux qui composent l'équipe nationale et les jeunes. Des records d'Algérie ont été battus, cela prouve le bon niveau du championnat», a déclaré Kaouah à l'APS. La compétition a pris fin lundi soir avec la consécration du GSP, vainqueur de 10 médailles d'or chez les messieurs et 19 autres en dames, malgré une rude concurrence des nageurs du NR Dély Ibrahim (NRDI) qui ont récolté 8 médailles d’or. Oussama Sahnoune (GSP) a été désigné meilleur athlète par médailles et par performances (5 or en individuel et 1 record d'Algérie au 100m papillon), tout comme Amel Melih du GSP (par performances, 5 or) et sa coéquipière en club Hamida-Rania Nafsi (par médailles, 7 or et 1 argent) chez les dames. Sans surprise, la victoire finale est revenue au GSP. Si les Pétrolières ont outrageusement dominé la compétition, ce n'est pas le cas chez les messieurs, le championnat ayant été serré et il a fallu attendre la dernière journée pour départager le GSP et le NRDI, a expliqué Kaouah. «Les nageurs internationaux ont réalisé de bons résultats.

On fera une évaluation technique détaillé pour voir s’il y aura d’autres nageurs qui peuvent être appelés en équipe nationale et ce dans toutes les catégories», selon le même responsable pour qui «la FAN a mobilisé tous les moyens pour le bon déroulement des épreuves du Championnat national Open». «La compétition s'est passée dans de très bonnes conditions, tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité», s'est-il félicité. Au total, 448 nageurs dont 116 dames, représentant 58 clubs issus de 18 ligues, ont participé à la compétition disputée à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf.