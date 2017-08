Regard, Les sodas : une addiction dangereuse

L’eau n’est plus notre boisson préférée. Elle est même boudée par les parents et leurs enfants. Les recommandations de l’OM pour éviter tout risque de déshydratation restent même lettre morte, de nos jours, à l’heure où les cannettes de soda et de jus continuent à envahir nos foyers, au point de ne plus pouvoir s’en passer. Résister aux mauvaises habitudes, à la tentation, érigées en fatalité, relève de l’exploit. Les bulles, les arômes, bref, la science des saveurs fait carrément exploser la demande sur ces produits classés «stratégiques», de première nécessité, pour certains. L’Algérien consomme, sans modération aucune, ces boissons qui font partie de son régime alimentaire. Il suffit de savoir, aujourd’hui, que chacun de nous boit jusqu’à soixante litres de ces breuvages, dans tous leurs états, avec ces marques qui investissent le marché et tous ces emballages aux designs de plus en plus impressionnants. Rouiba, Hamoud Boualem, Coca Cola, Mitidja, Toudja et autres boissons, aux goûts et parfums variés, arrivent même à remplacer l’eau sans difficulté. Ce qui explique sans doute, la tendance à l’obésité. Les sodas, c’est un fait, attisent les envies, en ces temps de grandes chaleurs où l’on, va jusqu’à proposer des breuvages douteux, préparés avec des ingrédients qui sont loin d’être inoffensifs pour la santé avec le consentement du client, bien sûr. Light ou zéro calorie, goût menthe ou citron, peu importe, ces détails ou plutôt astuces utilisées par les fabricants pour faire couler l’eau à la bouche des accros, la «maladie» des sodas, tel un virus, se propage à vive allure. C’est dire que les boissons gazéifiées se vendent mieux que l’eau. Le manque de la culture de consommation, une fois de plus, gâche notre vie.

Samia D.