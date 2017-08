Vitesse excessive : premiÃ¨re cause dâ€™accident

La violence routière fait chaque jour des victimes, endeuillant plusieurs familles. En l’espace de 24 heures, six personnes ont trouvé la mort et 56 autres ont été blessées dans huit accidents de la circulation enregistrés durant cette courte période au niveau national, selon un bilan établi hier par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila où deux personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées suite à deux accidents de la circulation, note la même source. Ainsi, la mort est présente sur nos routes. À chaque virage, on perd la vie par imprudence surtout. Près de 4.000 personnes meurent annuellement sur les routes, et 60.000 autres sont blessées à divers degrés. Avec des handicaps lourds. Le Trésor public enregistre à chaque exercice une perte sèche de 100 milliards de dinars. Constat terrible. Pourtant, loin d'être un problème algérien, les accidents de la route sont un véritable fléau planétaire. D'après l'OMS, ce sont près de 1,4 million de personnes qui trouvent la mort tous les ans sur les routes. L'insécurité routière est même devenue la 8e cause de mortalité dans le monde. Elle est, surtout, la première cause de décès des jeunes âgés entre 15 à 29 ans. Malgré le renforcement des contrôles routiers par les services de sécurité, l'utilisation du radar, le nombre effarant de P-V établis et retraits de permis pour divers délits, cela n'a en aucun cas réduit le nombre d'accidents de circulation. La vitesse excessive, les dépassements dangereux, la négligence des piétons, le non-respect des panneaux de signalisation et la distance de sécurité, les manœuvres dangereuses et le changement de direction sans signalisation, outre les défaillances mécaniques sont les principales causes des accidents de la circulation.

Selon une enquête du Centre national de prévention et de sécurité routières, le facteur humain est la première cause des accidents de la route, avec 11.861 accidents sur un total de 12.358, soit un taux de 95,98%, suivi de l’état du véhicule (2,36%) et de l’état de l’infrastructure routière et des conditions atmosphériques (1,66%).

Pour ce qui est du facteur humain, l’excès de vitesse représente ainsi la plus grande cause des accidents, avec 2.671 cas (21,61%), suivi de l’inattention du conducteur dans les quartiers (1.625 accidents), soit 13,15%, et des dépassements dangereux (787 accidents), soit 6,37%.

Parmi les accidents provoqués par le mauvais état du véhicule, les pneumatiques défectueuses ont causé 128 accidents, soit 1,04%, le freinage défectueux (75 cas), soit 0,61%, et les défauts mécaniques (52 cas), soit 0,42%.

L’insouciance des piétons

Sur un autre plan, l’insouciance des piétons, demeure une des causes majeures des accidents de la circulation, où 96% d’entre eux reconnaissent avoir déjà eu un comportement à risque.

Pas plus tard que mardi dernier, une personne (la quarantaine) a été percutée mortellement par un train de transport de voyageurs Alger-Oran à un passage à niveau de la localité de Husseinia, à Chlef.

Selon le chargé de la communication auprès de ce corps sécuritaire, le lieutenant Mohamed Messaâdia, l’unité de la Protection civile de Chorfa est intervenue aux environs de 11h50, au niveau du passage à niveau de Husseinia, en vue d’évacuer la victime qui a rendu l’âme sur place, à une centaine de mètres du point de surveillance, a-t-il signalé.

Le train a été maintenu à l’arrêt durant plus d’une heure suite à cet accident, dont les causes demeurent toujours inconnues, a-t-il ajouté.

La dépouille de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpital d’Ouled Mohamed.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Terrorisme, génocide routier, autant de termes qui reviennent cet été encore pour décrire le tableau sombre de l’insécurité routière.

En dépit des campagnes de sensibilisation aux accidents de la route au profit des usagers des routes qui s’étalera jusqu’au 30 du mois courant, rien ne semble freiner l’hécatombe routière.

Ces campagnes de prévention et de sensibilisation, faut-il le rappeler, toucheront les points de contrôle et les barrages fixes d’Alger et bien d’autres wilayas du pays, pour sensibiliser les usagers de la route à la gravité des accidents de circulations et aux dégâts humains, matériels et économiques qui en résultent dont le facteur humain est souvent la cause.

Au niveau des deux barrages fixes de Douéra et de Beni Messous, la campagne cible particulièrement les conducteurs de bus, eu égard à leur responsabilité envers les voyageurs, outre les conducteurs de camions et de véhicules lourds. Les conducteurs ont reçu des instructions et des conseils de la part des gendarmes qui insistent à chaque fois sur l’impératif de respecter le code de la route pour préserver leur vie et celle des autres.

Lors de cette campagne, des dépliants sont distribués aux usagers de la route contenant des conseils sur la bonne conduite et les conséquences négatives résultant de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non-respect de la distance de sécurité.

S. S.