Dans la lucarne : AlgÃ©rie et Maroc candidats

Les certitudes d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui après la désignation avant l’heure des pays organisateurs des phase finales de la CAN 2019 (Cameroun), 2021 (Côte d’Ivoire) et 2023 (Guinée). Tout le monde avait pensé que tout était ficelé comme du papier musique. C’était l’époque du règne absolu d’Issa Hayatou qui n’en faisait qu’à sa tête sans presque tenir compte de son Comité Exécutif. Comme il vient d’être révélé, le choix du pays organisateur de la CAN 2023 en Guinée n’était pas au programme. Il est vrai qu’on peut penser qu’on a agi ainsi pour faire plaisir aux amis qui ont été « assez dociles ». L’intronisation du Malgache, Ahmad Ahmad, est en train de « révolutionner » la structure de la CAF. Il ne veut pas rester figé comme une «momie» et ne fait preuve que d’une présence factice qui n’a aucune prise sur les choses. En portant le nombre de pays animant la CAN de 16 à 24, il vient de « foutre » un sérieux coup à la « fourmilière » du football africain. Là, la donne change de quatre-vingt-dix à quatre- vingt degrés. C’est d’ailleurs l’avis de la grande majorité des spécialistes qui ont été amenés à traiter de cette question relative au passage de 16 à 24 clubs à la CAN2019. De plus, on n’a même pas accordé beaucoup de temps au pays organisateur, notamment le Cameroun, de parer au plus pressé. Aujourd’hui, on peut dire que tout est en train de changer au vu et au su de tout le monde. Le nouveau boss de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, n’a pas froid aux yeux. Il ne peut pas être un « mou » ou un attentiste. C’est un personnage qui commence déjà à mettre sa « griffe » à une institution qui n’avait pas tourné comme elle devait l’être. Lors du dernier symposium qui a eu lieu au Maroc, la décision d’entériner le changement du nombre de pays africains jouant la CAN avait surpris plus d’un. On avait estimé qu’il fallait lui accorder encore plus de temps pour qu’elle puisse mûrir comme il le faut. Le nouveau président de la CAF n’est pas de cet avis. Il veut le faire vite et sans attendre l’édition prochaine. C’est d’ailleurs, ce qui a fait que les éditions de la CAN se joueront en été ainsi que ceux des clubs. Ce contre temps vient de porter un sérieux coup à l’organisation de la CAN par le Cameroun. L’édition de 2019 risque sérieusement d’être organisée ailleurs si l’on se fie aux propos tenus par le président de la CAF. Il a dit en effet, «Même à quatre équipes, le Cameroun n’est pas prêt. Nous avons décidé que désormais ce ne sont plus les membres du comité exécutif qui vont inspecter les pays retenus pour l’organisation de la CAN. Ce sont désormais des experts qui le feront et la CAF statue au regard des résultats. Pour ce qui concerne le Cameroun, nous allons envoyer les experts et on décidera à l’issue de leur mission d’inspection». Indirectement, il insinue que l’octroi de l’organisation de la CAN ne se faisait pas dans la clarté et la justice et que les membres du comité exécutif étaient quelque part défaillants. D’où la nécessité d’utiliser désormais des experts. D’ailleurs, ils vont attendre les conclusions des experts pour obliger le Cameroun à se désister. Pour cela, deux pays sont en train de faire le forcing pour le remplacer. Il s’agit de l’Algérie et du Maroc. Notre pays devra tout faire pour accélérer l’achèvement des stades de Baraki, Tizi-Ouzou et Oran. Là, on sera vraiment en mesure d’organiser, « les doigts dans le nez », la prochaine pour peu qu’on arrive à faire un bon travail de « coulisses » et barrer la route au Maroc qui est déjà prêt. Une chose est sûre le Cameroun ne sera pas le prochain organisateur de la CAN2019. Elle aura lieu dans un des deux pays maghrébins : le Maroc ou l’Algérie.

Hamid Gharbi